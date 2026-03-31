Mercato Juve, Di Gregorio out? Il Bologna ci pensa
Dopo due stagioni non all'altezza, la Juve sta pensando di cedere Michele Di Gregorio. Il Bologna vorrebbe approfittare
Dopo due stagioni non all'altezza, la Juve sta pensando di cedere Michele Di Gregorio. Il Bologna vorrebbe approfittare
La rivoluzione sulle fasce partirà dalla sinistra, in cui i nomi per sostituire l'eventuale partenza di Cambiaso sono stati già individuati.
Fabrizio Romano riporta importanti aggiornamenti in merito al rinnovo di contratto di Manuel Locatelli. Si attende la firma nei prossimi giorni.
L'obbiettivo per il centrocampo della Juve per la prossima stagione prende il nome di Stanislav Lobotka, già allenato da Spalletti al Napoli.
In casa Juventus, si pensa a Leonardo Balerdi quale possibile rinforzo in difesa. L’argentino in estate lascerà l’Olympique Marsiglia.
Nuovo nome per la difesa della Juventus. Si tratta di Kim Min-Jae, che Spalletti ha allenato nel suo unico anno al Napoli e che apprezza.
Mauro Icardi, vecchia conoscenza del campionato italiano, lascerà la Turchia in estate. In Serie A ci sono Milan e Juventus interessate.
La prestazione positiva di Holm contro l'Atalanta potrebbe portare ad un clamoroso dietrofront della società, che riflette sul suo riscatto.
Il centrale del Bournemouth è uno dei calciatori a parametro zero seguiti dalla Juve. La concorrenza però è alta
Attraverso un tweet su X, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato le cifre del riscatto di Openda
La Juventus procederà al riscatto di Jérémie Boga, l’attaccante ivoriano ha conquistato tutti a suon di ottime prestazioni.
L'ultimo arrivato, eppure il più decisivo. La Juventus è pronta a riscattare Jeremie Boga dopo i primi mesi perfetti dell'ivoriano.
Gianni Balzarini si esprime su Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta piace molto a Luciano Spalletti.
L‘attaccante ivoriano potrebbe vestire la maglia bianconera anche la prossima stagione. La Juventus è orientata per riscattarlo dal Nizza.
Il centrocampista tedesco ha fretta di decidere il suo futuro lontano dal Bayern Monaco e , nel frattempo, la Juve ha riallacciato i contatti
Il giocatore tedesco è il sogno di mezza Serie A, con il Milan e la Juventus che sembrano fare sul serio per portare il giocatore in Italia.
La Juve vuole ridisegnare alcuni suoi reparti. In porta il nome di Alisson è sempre più concreto, mentre per il centrocampo spunta Ederson.
La Juventus è molto attiva per cercare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Diversi nomi sulla lista della dirigenza bianconera che è una delle più attive in queste settimane.
Archiviata la sosta nazionali e la partita contro il Genoa, si torna a parlare di calciomercato con tutti gli obbiettivi della Juventus.
Darwin Nunez piace molto alla Juventus. Il club bianconero, ha allacciato i primi contatti con il club saudita per capire la fattibilità dell’operazione.
Continua ad essere calda la pista che porterebbe Manuel Ugarte alla Juventus. Il calciatore non giocherà nello United la prossima stagione.
Una big del calcio inglese ha chiesto informazioni per Khephren Thuram. La dirigenza della Juve però non vuole privarsene
Il noto insider di mercato Fabrizio Romano, in un video su YouTube, ha parlato di un possibile trasferimento di Lewandowski alla Juve
Pierre-Emile Hojbjerg è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Dopo il tentativo fallito in inverno, la Juventus potrebbe rifarsi sotto per il centrocampista danese.
Il nome di Calafiori torna di moda a Torino. La Juventus vuole restituire alla nazionale azzurra il blocco Juve presente per tanti anni.
Si entra nel vivo della trattativa che vede Bernardo Silva in maglia bianconera. Il mese di aprile sarà decisivo per il futuro del giocatore.
Matteo Moretto, riporta importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro del tecnico toscano sulla panchina della Juventus.
Si prepara ad una rivoluzione la rosa della Juventus. Oltre al nome caldo di Bernardo Silva, Ottolini prepara un colpo per la fascia.
Nella giornata di ieri è stato avvistato alla Continassa l’agente di Darwin Nunez. Il giocatore piace alla Juventus, che già in estate lo aveva cercato.
Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus tarda ad arrivare e il Milan prova ad inserirsi offrendo al giocatore un contratto triennale.