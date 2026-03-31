Il calciomercato della Juventus è tra i temi principali e sempre caldi in casa bianconera. Ecco perché, in questa sezione del sito Juvenews.eu, potrete trovare tutte le ultime notizie di mercato relative alla Vecchia Signora, con focus, approfondimenti e grafiche sempre aggiornate. Dalla mattina, fino alle news in tarda serata, sia a calciomercato aperto che durante tutto l'anno, qui troverete ogni novità sui movimenti della Juve. Mercato Juve, tutte le ultime news Per rimanere sempre aggiornati sulle strategie del club bianconero, potete dunque visitare, ogni volta che vorrete, questa categoria del nostro sito. Il calciomercato non si ferma mai e con noi potrai aggiornarti su ogni voce o indiscrezione che circola in ambiente bianconero. Dai grandi campioni nel mirino della Juventus, alle sorprese dell'ultim'ora. Dai giovani gioielli alle possibili cessioni: tutto qui su Juvenews.