Juventus, si punta a Kiwior. Occhio un addio a sorpresa….

La sessione di calciomercato estiva si avvicina, e la Juve continua a programmare la prossima stagione. Si punta all'ex serie A per la difesa

La Juventus si guarda intorno per la prossima stagione. La programmazione insieme a Spalletti procede, e in settimana si è parlato del reparto difensivo. L’allenatore ha indicato la difesa come il punto della rosa da rinforzare. Non si escludono cessioni a sorpresa. Il solo Gleison Bremer è considerato incedibile, anche se risulterebbe strana una cessione di Kalulu, visto il suo ottimo rendimento. Un difensore che potrebbe lasciare la Juventus è Lloyd Kelly. L’inglese è apprezzato da Spalletti, ma i difensori di piede mancino sono sempre nel mirino di tanti club. L’ex Newcastle, infatti, ha stimatori soprattutto in Premier League. Per questo la dirigenza bianconera non rifiuterà di ascoltare delle proposte per il loro difensore.

Il suo possibile sostituto sarebbe anche lui un ex Premier League, ma che ha giocato anche in Italia. Si tratta di Jakub Kiwior, che in Serie A ha giocato con la maglia dello Spezia. Fece notizia il suo trasferimento diretto ad una big del calcio inglese come l’Arsenal, voluto personalmente da Arteta. Attualmente il polacco gioca in Portogallo, al Porto di Farioli, con cui ha collezionato 13 presenze finora.

Marco Ottolini si è mosso personalmente per trovare dei nuovi difensori per la prossima stagione. Settimana scorsa è volato proprio in Portogallo per vedere dal vivo Kiwior. Il giocatore ha caratteristiche simili a Kelly, ed è un giocatore che anche Cristiano Giuntoli aveva seguito durante il suo periodo in bianconero. Il Porto ha strappato Kiwior all’Arsenal con un prestito oneroso, con obbligo di riscatto a circa 23 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il polacco vuole trovare continuità per giocare l’eventuale mondiale con la sua Polonia (che giocherà il play-off contro l’Albania), ed ha preferito lasciare Londra.

Il Porto ha già in mente una cifra per un’eventuale cessione: 35 milioni di euro. Una valutazione in linea con quello che cerca la Juventus. Una somma che potrebbe guadagnare anche tramite l’uscita di Kelly.