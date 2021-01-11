Chiesa suona la carica: "Siamo la Juve, il pareggio ci serva da lezione"
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Le dichiarazioni del giovane attaccante dopo l'1-1 col Verona
Le dichiarazioni del giovane attaccante dopo l'1-1 col Verona
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato
Le parole del difensore
I bianconeri attesi dal Porto mercoledì sera per l'andata degli ottavi di finale di Champions League
I bianconeri in campo mercoledì
Designato il direttore di gara dell'incontro
La società bianconera ha comunicato con un tweet il team arbitrarle che dirigerà la sfida di Coppa Italia contro il club rossoblù