Mercato Juve, parla Di Marzio:”Allison una delle prime scelte per la porta”

La Juventus è al lavoro per programmare la prossima stagione. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero messo in cima alla lista dei portieri il nome di Allison.

In collegamento Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, riporta importanti aggiornamenti su quale potrà essere il valzer dei portieri nel prossimo mercato estivo. Di seguito le sue parole:

“Vicario, Carnesecchi, Alisson, Martinez dell’Aston Villa sono quelli che gireranno tra i portieri europei, ma ce ne sono altri giovani bravi sicuramente in giro per l’Europa. Però se vuoi prendere il portiere italiano di un livello comunque di affidabilità alto sono Vicario e Carnesecchi”.

Sulla Juve si è espresso così: “Alisson, invece, è assolutamente una delle prime scelte, se no la prima scelta della Juventus. È chiaro che lui ha il contratto fino al 2027 perché il Liverpool ha esercitato un’opzione per allungarlo. Però se dovessero arrivare delle offerte serie come progetto, io penso che Allison potrebbe anche prendere in considerazione l’idea valutare un trasferimento durante l’estate e lì la Juventus sarebbe pronta. Però bisogna capire quanto Liverpool pretenderebbe”.