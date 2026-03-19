Mercato Juve, Romano: “Tanto mercato intorno a Tonali”

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, nome che interessa e non poco alla Juve. Di seguito le parole dell’insider di mercato: “Il centrocampista al Newcastle sta facendo benissimo. L’ex Milan, nel caso in cui dovesse spostarsi, lo farebbe per un ulteriore salto di qualità in Inghilterra.
Per la Juve, Tonali è un pallino. Lo è stato di Cristiano Giuntoli è lo stato dello stesso Comolli la scorsa estate. La Juve sono un paio d’anni che prova a riportare Sandro Tonal in Italia. Trattare con il Newcastle è difficile. Bisogna pagare tantissimo e bisogna avere pazienza in trattative molto lunghe e molto complicate.
È chiaro che se per Tonali si va a toccare quota 100 e rotti milioni di euro diventa un discorso molto complicato per l’Italia. In Inghilterra iniziano a muoversi in tanti, ha chiamato l’Arsenal per essere informato. Ci sono i due club di Manchester, lo United e il City attenti.
Quindi ad oggi il discorso Tonali resta assolutamente orientato sulla Premier. I club inglesi sono tutti alla ricerca dei centrocampisti, i top club, perché è il caso del Manchester United, è il caso del Manchester City, è il caso dell’Arsenal, potrebbe essere il caso del Chelsea.”