Mercato Juve, Romano: “Tanto mercato intorno a Tonali”

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista piace alla Juve

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, nome che interessa e non poco alla Juve. Di seguito le parole dell’insider di mercato: “Il centrocampista al Newcastle sta facendo benissimo. L’ex Milan, nel caso in cui dovesse spostarsi, lo farebbe per un ulteriore salto di qualità in Inghilterra.

Per la Juve, Tonali è un pallino. Lo è stato di Cristiano Giuntoli è lo stato dello stesso Comolli la scorsa estate. La Juve sono un paio d’anni che prova a riportare Sandro Tonal in Italia. Trattare con il Newcastle è difficile. Bisogna pagare tantissimo e bisogna avere pazienza in trattative molto lunghe e molto complicate.

È chiaro che se per Tonali si va a toccare quota 100 e rotti milioni di euro diventa un discorso molto complicato per l’Italia. In Inghilterra iniziano a muoversi in tanti, ha chiamato l’Arsenal per essere informato. Ci sono i due club di Manchester, lo United e il City attenti.

Quindi ad oggi il discorso Tonali resta assolutamente orientato sulla Premier. I club inglesi sono tutti alla ricerca dei centrocampisti, i top club, perché è il caso del Manchester United, è il caso del Manchester City, è il caso dell’Arsenal, potrebbe essere il caso del Chelsea.”