Juventus, Koopmeiners sempre più lontano da Torino

Il futuro del giocatore olandese è incerto, ma difficilmente lo vedremo ancora in maglia bianconera a Torino. Cessione vicina in estate.

La lista dei giocatori in uscita dalla Juventus si allunga. Oltre ai nomi di Cabal, Kostic, Gatti, Holm e i due attaccanti David e Openda, si aggiunge anche quello di Teun Koopmeiners. I calciatori citati non rientrano più nei piani di Spalletti per la prossima stagione, e la dirigenza ha bisogno di fare cassa. Nel caso del centrocampista olandese, sarà difficile compiere una plusvalenza, visto il prezzo per cui è stato acquistato dall’Atalanta.

Il futuro di Koopmeiners

L’incognita più grande per il prossimo calciomercato porta il suo nome, almeno in casa Juventus. Il giocatore è arrivato a Torino il 28 agosto 2024, acquistato a titolo definitivo per 51,4 milioni di euro dall’Atalanta, + 6 di eventuali bonus.

Il valore del cartellino è elevato, e sul bilancio della Vecchia Signora ha un peso importante, vista anche l’improbabilità di una sua vendita a pari o superiore prezzo. Ha deluso su tanti aspetti: a livello tattico gli allenatori passati per la Juventus non hanno saputo ritagliargli un ruolo tutto suo. Con Thiago Motta agiva o da mediano o da trequartista nel 4-2-3-1 dell’ex allenatore bianconero. Con Spalletti è arrivato a giocare o da seconda punta o addirittura da “braccetto” sinistro di difesa nel 3-4-2-1. Delle scelte tattiche che non hanno aiutato la squadra.

Koopmeiners rappresenta uno dei flop della storia recente della Juventus, soprattutto per la trattativa infinita e la cifra spesa per portarlo a Torino. Già a gennaio si era parlato di una possibile cessione all’estero. Il Galatasaray si era detto interessato al giocatore olandese, ma la trattativa è poi morta sul nascere. Da giugno, ogni strada è possibile. La società ascolterà offerte da altri campionati e da club di Serie A. L’obbiettivo per l’estate è liberare lo spazio occupato da Koop per inserire due nuovi tasselli nel centrocampo di Spalletti.

Gatti e Holm, cessioni possibili?

Il solo Koopmeiners non basterà per arricchire le tasche bianconere. In difesa si va incontro ad una mini-rivoluzione, con Federico Gatti e Emil Holm che sono in uscita.

Dall’arrivo di Spalletti, Gatti ha visto ridursi il suo minutaggio. Quando è stata schierata la difesa a 4 sono stati preferiti Bremer e Kelly rispetto al numero 4. Nella difesa 3 ha trovato qualche spazio in più, ma senza dare particolari garanzie. Tuttavia, la Juventus ragionerà su una sua cessione. Ha un contratto fino al 2029, ma gode di tanti estimatori. In caso di mancata qualificazione in Champions, una sua uscita garantirebbe una buona plusvalenza.

Il nome di Holm è un mistero alla Continassa. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bologna durante il mercato di riparazione, non si è mai espresso al massimo con la Juventus. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro l’Atalanta e una manciata di minuti in campionato, si è dovuto fermare per infortunio. Ad oggi non risulta nei piani futuri di Spalletti e della dirigenza. Con molta probabilità, il terzino tornerà al Bologna, detentrice del suo cartellino.