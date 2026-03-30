Juventus, si punta Manuel Ugarte del Manchester United

Per il centrocampo della Juventus, Ottolini tiene sott'occhio il profilo di Manuel Ugarte, giocatore del Manchester United.

La Gazzetta dello Sport rilascia un’esclusiva sul calciomercato della Juventus. Il ds Marco Ottolini ha puntato il centrocampista Manuel Ugarte, uruguaiano classe 2001 di proprietà del Manchester United. I Red Devils l’hanno pagato circa 50 milioni nell’estate del 2024 dal PSG. I parigini l’avevano acquistato l’anno prima per 10 milioni dallo Sporting Lisbona. Ora Ottolini è interessato a portarlo in maglia bianconera.

Ugarte allo Stadium…domani

Ci sarà già l’occasione per vedere Manuel Ugarte all’Allianz Stadium. Nella casa della Juventus andrà in scena l’amichevole tra Algeria e Uruguay, programmata per domani, martedì 31 marzo.

Il ds Ottolini e l’ad Comolli non dovranno affrontare viaggi in aereo per vedere dal vivo il giocatore. La partita tra la squadra di Vladimir Petković (Algeria) e quella di Marcelo Bielsa (Uruguay) offrirà tanti spunti, ma gli occhi dei dirigenti bianconeri saranno puntati sul centrocampista 24enne uruguaiano.

Ugarte è in realtà un vecchio pupillo della Juventus: piaceva già ai tempi dello Sporting. Negli anni sono stati fatti diversi tentativi prima per acquistarlo dal club portoghese, e poi per prenderlo in prestito dal PSG. Dal 2024 gioca in Inghilterra con il Manchester United, con cui ha collezionato 68 presenze, segnando 2 gol e servendo 6 assist. Numerosi però i cartellini gialli: in due stagioni è stato ammonito per 16 volte. Si tratta di un giocatore abituato a muoversi davanti alla difesa, e questo spiega le statistiche del giocatore.

Il sostituto di Koopmeiners?

Negli ultimi giorni si parla di una probabile uscita di Teun Koopmeiners, che non rientra nei progetti di Spalletti per la prossima stagione. L’olandese non è riuscito ad esprimersi in questi due anni alla Juventus, e la pazienza sembra essere finita. Una spesa importante quella che l’ha portato in bianconero, circa 50 milioni di euro spesi, che sono stati ripagati con 3 gol siglati in 55 presenze.

Ugarte sarebbe il profilo perfetto per prendere il suo posto. Se Koopmeiners era arrivato con la fama di trequartista e finalizzatore, nel corso del tempo si è ritrovato a giocare come mediano, con il ruolo di “smistatore” di palloni. Una zona di campo in cui non si è mai pienamente ambientato. In questo senso, Ugarte è già pronto. Nel Man United è un “equilibratore” del centrocampo, capace di impostare l’azione d’attacco e dotato di buone letture in fase difensiva.

L’incrocio con il Galatasaray

Il profilo di Ugarte piace anche in quel di Istanbul. Il club turco è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Occhio all’incrocio che potrebbe crearsi proprio tra Juventus e Galatasaray, che coinvolgerebbe anche Ugarte e Koopmeiners.

In Turchia, infatti, sono sicuri dell’arrivo di uno dei due giocatori, con l’uruguaiano che sembrerebbe essere il favorito. Qualora non dovesse arrivare Ugarte, la sua alternativa sarebbe proprio Koopmeiners, già cercato in passato dal Galatasaray.

L’ultima parola spetterà, come sempre, al giocatore. Per adesso sarà importante non sfigurare domani con la sua nazionale, sotto gli occhi dei dirigenti bianconeri.