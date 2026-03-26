Mercato Juve, interesse per Pellegrini. E Spalletti…

La dirigenza della Juve sta riflettendo sui possibili colpi in entrata in vista del mercato estivo. Uno dei papabili è Pellegrini

Mancano otto giornate alla fine del campionato e la dirigenza della Juve pensa anche ai rinforzi da acquistare nel mercato estivo. Per il reparto offensivo si guarda ad un giocatore piuttosto apprezzato da Luciano Spalletti: Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è In scadenza di contratto e, al momento, ha poche chances di trovare un accordo per il rinnovo.

Il tecnico di Certaldo lo ha sempre convocato ai tempi in cui era CT della Nazionale. A breve ci sarà un contatto con l’entourage del centrocampista che, dopo nove stagioni, è pronto a lasciare la squadra in cui è cresciuto.