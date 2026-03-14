Juventus, il futuro di Lewandowski è contesto tra due italiane

Il grande colpo che la Juventus sogna è quello di Robert Lewandowski. Si è inserita anche un altro club italiano per assicurarsi il polacco.

Il bomber del Barcellona, Robert Lewandowski, sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Tante squadre sognano di vedere il numero 9 polacco con i loro colori addosso. In Italia e per la Serie A, ci sono due compagini a contendersi il campione.

La Juventus, che aveva già intrapreso dei contatti esplorativi con il suo entourage, e il Milan, che spera in un altro colpo “alla Modric“. Pur non risultando alcuna conferma, entrambe le squadre sono alla ricerca di un centravanti. Certamente il nome di Lewandowski fa gola a tanti.

Il giocatore blaugrana andrà in scadenza di contratto questa estate. Il suo ingaggio, però, ha dei costi che in Italia (forse) non può permettersi nessuno. Al Barcellona percepisce all’incirca 20 milioni a stagione. Una cifra impensabile per la Serie A.

L’attaccante ex Bayer Monaco ha svelato un retroscena ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Nella loro rubrica “Sportweek“, Lewandowski ha svelato qual è stata l’unica squadra italiana ad averlo contattato. Curiosamente, non è nessuna big italiana, bensì il Genoa.

“Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. Il Genoa voleva acquistarmi, così m’invitarono a una partita contro la Sampdoria. Ero curioso di vedere com’era il club, lo stadio, l’ambiente, e anche per essere corretto con chi aveva mostrato interesse per me venni ad assistere al derby a Marassi”.

L’occasione di vedere Lewandowski nel nostro campionato si era presentata all’inizio della sua carriera. Ad oggi, l’occasione si ripresenta, ma con il calciatore che ha compiuto 37 anni lo scorso agosto.

Ha parlato anche del suo futuro, sui cui però non vuole mettere pressione o creare aspettative. “Sinceramente oggi non c’è niente da dire. E sono sincero, eh. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, gol e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità”.