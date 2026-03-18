Juventus, derby italiano sul mercato. Obbiettivo comune: Tonali

Il nome di Tonali è uno dei più invitanti per la prossima sessione di calciomercato. Più di qualche squadra vorrebbe riportarlo in Serie A.

Il calciomercato si infuoca. Sarà un derby italiano per rivedere Sandro Tonali in Serie A. La Juventus è interessata già da settimane al centrocampista in forza al Newcastle, ma non è la sola.

Negli ultimi giorni, risulterebbe che Antonio Conte abbia chiesto al suo presidente, Aurelio de Laurentis, il giocatore ex Milan e Brescia. Il futuro dell’allenatore dei partenopei dipenderà dal calciomercato, altrimenti Conte potrebbe decidere di lasciare Napoli. La Juventus conosce bene il suo ex allenatore, per questo sa che aggiudicarsi Tonali non sarà una trattativa semplice se si dovesse inserire De Laurentis nella trattativa. Le ambizioni del Napoli sono importanti, e la squadra campana si sta rinforzando ogni anno di più. Un altro nome chiesto da Antonio Conte per rimanere sulla panchina azzurra è quello di Calafiori, ma alla Juventus non interessa il difensore italiano dell’Arsenal.

D’altro canto, il Newcastle non vorrebbe privarsi del suo giocatore. Tonali è uno dei protagonisti della squadra inglese, e un assoluto titolare nel centrocampo del St James’ Park. La valutazione che la dirigenza fa per Tonali è alta, ma la Juventus e il Napoli potrebbero offrire una cifra rilevante. Da valutare anche le cifre del suo stipendio. Il centrocampista percepisce circa £150.000 sterline a settimana (circa 8-10 milioni di euro netti all’anno inclusi bonus) al Newcastle United, con un contratto rinnovato fino al 2029.