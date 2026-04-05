Mercato Juve, Romano: “Lewandowski in bianconero? Ecco cosa so”

Il noto insider di mercato Fabrizio Romano, in un video su YouTube, ha parlato di un possibile trasferimento di Lewandowski alla Juve

Il campionato di Serie A è pronto a riprendere dopo la sosta per le nazionali con la 31ª giornata in programma nel weekend di Pasqua e per la Juve riparte la rincorsa al quarto posto. Nel pomeriggio di domani, infatti, i bianconeri di Spalletti affronteranno il Genoa di De Rossi.

Il campionato sta volgendo verso la parte finale di stagione e, come naturale che sia, si palesano i primi rumors di calciomercato. Sul proprio canale YouTube, l’esperto Fabrizio Romano ha parlato della possibilità di vedere Robert Lewandowski con la maglia bianconera. Di seguito le sue parole.

“L’unico modo in cui si può sperare di vedere un campione di questo calibro nel nostro campionato è che il giocatore possa scegliere una forte riduzione dell’ingaggio e di fare un’esperienza diversa. Al momento, però, la situazione è la seguente: il Barcellona è pronto ad offrire al polacco un altro anno di contratto, ma a cifre nettamente più basse rispetto a quelle che guadagna oggi.

I blaugrana sono già pronti a fare quel contratto e lo hanno comunicato al suo agente. Dall’MLS c’è un’offerta molto importante per Lewandowski a livello economico: dall’America c’è un richiamo economico e anche dal punto di vista familiare per il giocatore. Dall’Arabia c’è sempre stato interesse e in quel caso l’aspetto economico sarebbe impareggiabile.”