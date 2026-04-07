La Juventus punta alcuni big per il prossimo calciomercato

Archiviata la sosta nazionali e la partita contro il Genoa, si torna a parlare di calciomercato con tutti gli obbiettivi della Juventus.

La Juventus è tra le società italiane più dinamiche sul mercato: contatti, sondaggi e analisi mirate, soprattutto su profili in scadenza o in uscita. L’idea è rafforzare ogni reparto con opportunità intelligenti, legando molte scelte alla qualificazione in Champions. Nel mirino ci sono nomi di spessore internazionale, dalla difesa all’attacco, passando per centrocampo e porta, in un’estate che può ridisegnare il volto bianconero.

Bernardo Silva, si può ancora fare

Il nome che più di tutti accende la fantasia è quello di Bernardo Silva, pronto a chiudere la sua lunghissima avventura al Manchester City. Dopo nove stagioni ricche di trofei e un ruolo centrale nell’era Guardiola, il portoghese si prepara a una nuova sfida. Giocatore totale per qualità tecniche, intelligenza tattica e mentalità vincente, rappresenterebbe un innesto di primissima fascia per qualsiasi club europeo. La concorrenza sarà inevitabilmente ampia, ed è qui che entra in gioco la Champions: solo con quel palcoscenico la Juventus potrebbe davvero sedersi al tavolo con argomenti convincenti.

Goretzka, anche lui a parametro zero

Discorso molto simile per Leon Goretzka, destinato a salutare il Bayern Monaco a parametro zero. Centrocampista potente, completo e abituato a giocare ai massimi livelli europei, è un profilo che garantirebbe fisicità, inserimenti e personalità alla mediana bianconera. Anche in questo caso, però, la variabile Champions diventa determinante: Goretzka è un giocatore che ha sempre militato in squadre da vertice e difficilmente accetterebbe un progetto privo della massima competizione europea.

In difesa l’obbiettivo resta Senesi

Per il reparto arretrato, l’attenzione si concentra su Marcos Senesi del Bournemouth. Mancino naturale, con esperienza maturata tra Feyenoord e Premier League, unisce solidità difensiva e buona qualità in impostazione. Il suo profilo piace per equilibrio tra età, costo e rendimento, e rappresenterebbe un rinforzo affidabile in una difesa che la Juventus vuole rendere più tecnica e aggressiva.

Per l’attacco si candida Nuñez

In attacco è spuntato il nome di Darwin Núñez, oggi all’Al Hilal. Non è in scadenza (contratto fino al 2028) e il club saudita lo ha pagato molto, ma la sua stagione è stata altalenante tra panchine e rendimento discontinuo. La Juventus ha fatto un primo sondaggio per capire costi e margini dell’operazione. Il suo profilo piace per forza fisica, profondità e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche utili contro difese chiuse. Resta da capire la fattibilità economica e soprattutto la formula, perché un acquisto a titolo definitivo appare complesso senza cessioni importanti.

La situazione Vlahović e il possibile ritorno di Kolo Muani

Resta centrale il tema rinnovo di Dušan Vlahović, in scadenza nel 2026 e ancora senza accordo definitivo. La Juventus si tutela guardando anche ad alternative come Randal Kolo-Muani, oggi al Tottenham ma di proprietà del PSG. A Torino aveva inciso subito e la sua duttilità resta molto apprezzata. Un suo ritorno, magari in prestito, sarebbe una soluzione strategica se la trattativa con Vlahovic non dovesse sbloccarsi.

In porta arriva Allison?

Infine il capitolo portiere: oltre a Di Gregorio, la Juventus osserva con interesse Alisson Becker del Liverpool. L’arrivo in Inghilterra di Giorgi Mamardashvili apre scenari futuri. I bianconeri restano vigili, pronti a cogliere un’eventuale opportunità di mercato tra presente e prospettiva.