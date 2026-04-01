Mercato Juve, Nunez possibile alternativa a Kolo Muani

Nella giornata di ieri è stato avvistato alla Continassa l’agente di Darwin Nunez. Il giocatore piace alla Juventus, che già in estate lo aveva cercato.

In casa Juve per rinforzare il reparto offensivo c’è anche il nome di Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano, oggi di proprietà dell’Al Hilal, già la scorsa estate era stato cercato dalla dirigenza bianconera. La Juventus, aveva sondato più di una volta la disponibilità della sua ex squadra, ovvero il Liverpool, ma alla fine ci fu l’assalto della squadra araba e svanì ogni possibilità.

Oggi sembrerebbe che il giocatore vorrebbe tornare in Europa e questo potrebbe essere un’opportunità per i diversi club, tra cui quello bianconero. Sul punto è intervenuto anche Gianni Balzarini, che nel suo focus di mercato su YouTube ha così parlato:

C’è la nuova suggestione Darwin Nunez, che gioca ora all’Al Hilal e il figlio di Simone Inzaghi è il suo agente. L’Uruguay gioca allo Stadium questa sera e quindi il fatto che ci fosse il figlio di Simone Inzaghi alla Continassa ha creato questa suggestione. Vediamo, perché per me le priorità sono Vlahovic, Kolo Muani e Lewandowski“.

Ha poi aggiunto: “È chiaro che è difficile mettere insieme tutte e tre queste opzioni, sarebbero Vlahovic più altri due contratti importanti, perché è vero che Lewandowski si libera a costo zero, però altrettanto vero che c’è il bonus della firma. E poi c’è Kolo Muani, che ha un valore che si aggira sui 30-35 milioni e lì andrà la Juve fino in fondo”.