Calciomercato Juve, il futuro di Nico Gonzalez a Madrid è in dubbio

La Juventus monitora con attenzione il futuro di Nico Gonzalez. L’esterno argentino potrebbe ritornare a Torino al termine della stagione.

Il futuro di Nico Gonzalez con la maglia dell’Atletico Madrid è tutt’altro che scontato. L’esterno argentino, in prestito dalla Juventus alla squadra di Simeone, nonostante stia disputando una buona stagione, condita anche da gol e assist, potrebbe fare ritorno a Torino al termine del campionato.

Il club spagnolo detiene sul cartellino del giocatore l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Questa clausola scatterebbe però solamente al verificarsi di una condizione: Nico Gonzalez dovrebbe disputare il 60% delle gare in campionato per almeno 45 minuti ciascuna.

I numeri al momento ci dicono che l’argentino ha collezionato 21 presenze, ma solamente 14 sono quelle valide al fine dell’obbligo di riscatto. Al termine de La Liga, mancano ormai nove giornate e sembra alquanto improbabile che si raggiunga il termine previsto.

Nuovi scenari

Se le condizioni per il riscatto obbligatorio di Nico Gonzalez non verranno raggiunte, si potrebbero aprire nuovi scenari legati al suo futuro. La prima ipotesi, è che il club di Madrid potrebbe trattare in un secondo momento con la dirigenza bianconera per chiedere uno sconto sul cartellino.

La seconda soluzione, da non escludere al momento, è quella di un ritorno dell’esterno argentino a Torino, dove sotto la guida tecnica di Spalletti potrebbe ritrovare la brillantezza che lo aveva contraddistinto con la maglia della Fiorentina.