Mercato Juve, una big inglese su Thuram. Ma Comolli…

Una big del calcio inglese ha chiesto informazioni per Khephren Thuram. La dirigenza della Juve però non vuole privarsene

Nonostante una stagione altalenante, Khephren Thuram ha attirato l’attenzione dei grandi club europei. Su di tutti, il Liverpool è quello particolarmente interessato. I Reds hanno allacciato i contatti con la dirigenza bianconera: tuttavia, la Juve vuole tenerlo stretto.

Il francese piace molto a Luciano Spalletti e non vorrebbe assolutamente privarsene. Affinché tutto possa andare liscio, la Comolli e Ottolini hanno intenzione di accelerare il discorso per il rinnovo di contratto.

Per convincere il centrocampista a restare ancora i bianconeri potrebbero mettere sul piano un anno in più di scadenza (2030), e soprattutto un corposo adeguamento per quanto riguarda l’ingaggio. Attualmente il francese percepisce 2,4 milioni di euro e potrebbe vedersi riconoscere un aumento fino a circa 3,8-4 milioni, ossia quanto percepiscono altri giocatori chiave della squadra. Seguiranno aggiornamenti.