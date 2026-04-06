Mercato Juve, una big inglese su Thuram. Ma Comolli…

Nonostante una stagione altalenante, Khephren Thuram ha attirato l’attenzione dei grandi club europei. Su di tutti, il Liverpool è quello particolarmente interessato. I Reds hanno allacciato i contatti con la dirigenza bianconera: tuttavia, la Juve vuole tenerlo stretto.
Il francese piace molto a Luciano Spalletti e non vorrebbe assolutamente privarsene. Affinché tutto possa andare liscio, la Comolli e Ottolini hanno intenzione di accelerare il discorso per il rinnovo di contratto.
Per convincere il centrocampista a restare ancora i bianconeri potrebbero mettere sul piano un anno in più di scadenza (2030), e soprattutto un corposo adeguamento per quanto riguarda l’ingaggio. Attualmente il francese percepisce 2,4 milioni di euro e potrebbe vedersi riconoscere un aumento fino a circa 3,8-4 milioni, ossia quanto percepiscono altri giocatori chiave della squadra. Seguiranno aggiornamenti.