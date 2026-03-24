Juventus, Rüdiger si allontana: ha aperto al rinnovo con il Real

Il difensore tedesco era stato accostato alla Juventus nelle scorse settimane visto la sua scadenza di contratto, che ora potrebbe rinnovare.

Rüdiger potrebbe rimanere un sogno per la Juventus. Il difensore è uno dei pupilli di Spalletti: l’allenatore ha incrociato la carriera del difensore durante il suo periodo alla Roma. Proprio il tecnico toscano aveva lanciato il giocatore dopo una prima stagione difficile nella capitale. Riaverlo alla Juventus era una suggestione interessante per Spalletti, visto il contratto in scadenza del tedesco. Negli ultimi giorni, però, il centrale classe 1993 ha informato il Real Madrid di essere disposto al rinnovo di contratto.

Rüdiger, un titolare e un leader nel Real Madrid

Da quando è arrivato al Real Madrid nell’estate 2022, Antonio Rüdiger si è affermato come uno dei pilastri difensivi della squadra. Nella sua prima stagione (2022-23) ha collezionato oltre 50 presenze complessive tra tutte le competizioni, segnando anche alcuni gol importanti, tra cui uno decisivo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, nella fase a gironi. Nel 2023-24 è diventato titolare fisso, disputando più di 30 partite in Liga e contribuendo in modo determinante ai clean sheet della squadra, grazie alla sua solidità nei duelli e alla capacità di guidare la linea difensiva. Anche nelle stagioni successive ha mantenuto grande continuità, superando regolarmente le 40 presenze stagionali in totale. Complessivamente, con la maglia blanca ha ormai superato il centinaio di presenze ufficiali, realizzando diversi gol e fornendo prestazioni di alto livello. La sua fisicità, l’aggressività e l’esperienza internazionale lo rendono un leader imprescindibile, capace di incidere sia in fase difensiva sia nei momenti decisivi delle partite più importanti.

Possibilità Arabia per Rüdiger?

Ad inizio stagione, Rüdiger aveva ricevuto una super offerta da un club arabo. I milioni garantiti erano tanti, ma il Real Madrid non ha mai mollato per cercare il rinnovo del suo difensore. Il club delle merengues dava per perso il suo giocatore, e pensavano ad una prossima stagione senza il suo titolare. Il problema era proprio Rüdiger: fino a qualche giorno fa non aveva mai avuto un confronto con la società per discutere del suo contratto. Ad oggi la situazione cambia, ma il Real ha bisogno di risposte in tempi brevi per iniziare a programmare la prossima stagione. Per i blancos se ne sta occupando Miguel Angel Sanchez, direttore generale.

Niente Arabia dunque per Rüdiger. Non è più convinto di un suo trasferimento negli Emirati, visto anche il periodo pieno di conflitti.

Le cifre del rinnovo e la strategia del Real

Le possibilità finanziarie del club madrileño non si mettono in discussione. Nonostante la volontà della dirigenza sia quello di abbassare lo stipendio del calciatore, è disposta a rinnovarlo alla stessa cifra. Si tratta di 7 milioni all’anno, che il club vorrebbe alleggerire. L’apertura al rinnovo lascia poche speranze alla Juventus: la decisione del giocatore è stata vista positivamente dal Real, che può certamente competere con altri club europei.