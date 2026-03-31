Juventus, Lukaku torna di moda per il futuro. Le alternative…

Continua il casting per il prossimo centravanti della Juventus. Si aggiunge il nome di Romelu Lukaku, più volte accostato ai bianconeri.

Alla Continassa si aggiunge un “nuovo” nome per il futuro. Un nome già sentito e risentito dai tifosi bianconeri. Si tratta di Romelu Lukaku, attualmente al Napoli di Conte. Il belga è sempre stato accostato alla Juventus nelle scorse sessioni estive di calciomercato, con il giocatore che poi ha scelto altri club di Serie A. Dopo Inter, Roma e Napoli, BigRom potrebbe atterrare a Torino, ma sono soltanto suggestioni. La ricerca di un nuovo centravanti continua, e Lukaku è stato proposto alla Juventus dal suo agente, in questi giorni nel capoluogo piemontese.

Tutto (o quasi) dipende da Vlahovic

Il primo scenario che la Juventus dovrà risolvere è quello di Dusan Vlahovic. La permanenza o meno del giocatore è da capire e sarà fondamentale per le strategie future dei bianconeri. Una sua cessione a zero impatterebbe parzialmente sulle casse della Juventus, che risparmierebbe su un importante ingaggio. Lo stipendio offerto al serbo, potrebbe essere riutilizzato per un altro giocatore.

Ad oggi la situazione rimane bloccata. Vlahovic è stato accostato al Milan di Max Allegri, il quale vorrebbe ritrovare il suo centravanti. Negli scorsi giorni gli agenti del classe 2000 sono stati a Milanello per concludere l’affare di Andrej Kostic, anche lui sotto la stessa agenzia di Vlahovic. Hanno sfruttato l’occasione sia per parlare con il Milan di un possibile trasferimento di Vlahovic, sia per aspettare il ritorno di Comolli a Torino e intavolare un dialogo anche con lui.

Le alternative: Lukaku, ma non solo

Un occhio sarà dato alla situazione dei calciatori uscenti dalla Saudi Pro League. Il conflitto in Medio Oriente sta spingendo tanti giocatori a lasciare gli Emirati, ed alcuni di loro possono ancora dire la loro nei campionati europei. I principali nomi sono quelli di Nuñez (peraltro fuori rosa all’Al-Hilal) e di Retegui, già allenato da Spalletti nel suo periodo da ct della nazionale italiana. Entrambi hanno ingaggi fuori portata per la Juventus. Dovrebbero non solo ridurselo, ma anche sposare il progetto tecnico. Piste che non sono semplicissime, ma da non abbandonare.

Il nome più frequente rimane quello di Kolo-Muani. Il francese vuole solo la Juventus per la prossima stagione, e spererà fino all’ultimo in un suo ritorno a Torino. Il PSG vuole liberarsi del centravanti, e lo venderà al miglior offerente. Rimane in piedi l’ipotesi di scambio con David.

L’ultimo nome sulla lista è proprio quello di Lukaku. Il belga è intrecciato con il discorso legato a Nuñez: l’agente dell’uruguaiano è Tommaso Inzaghi, braccio destro di Federico Pastorello, agente del belga. In mattinata è stato avvistato proprio il figlio di Simone Inzaghi alla Continassa.

Che si sia parlato di entrambi i giocatori?