Mercato Juve, il Milan monitora la vicenda Vlahovic

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus tarda ad arrivare e il Milan prova ad inserirsi offrendo al giocatore un contratto triennale.

Il Milan, continua a monitorare con attenzione gli sviluppi legati al rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus. Nelle ultime settimane, il giocatore serbo avrebbe dato dei segnali di apertura alla società bianconera, ma il prolungamento di contratto ancora non è arrivato, tanto da lasciare ancora qualche spiraglio alla dirigenza rossonera.

La volontà del centravanti in tutta questa situazione, farà sicuramente la differenza e al momento non sembrano esserci particolari problemi per quanto riguarda la sua voglia di restare a Torino. Sul punto è intervenuto anche Gianni Balzarini, che con un video postato su YouTube, si è così espresso:

“Io non ho nessun dubbio sulla volontà del giocatore, che è quella di continuare la sua avventura alla Juventus. In questi giorni è arrivato a Torino padre di Dusan che ha un po’ scalzato Ristic nelle trattative per il rinnovo, anche se lui resta il procuratore del ragazzo, ovvero chi prenderà le commissioni sulla sua firma ed è qui che nasce un po’ lo stallo di cui ha provato ad approfittare il Milan inserendosi nelle discussioni tra la Juventus e il giocatore, anche perché con il contratto in scadenza sia il giocatore che il suo entourage possono ascoltare le offerte di tutti, possono prendere informazioni per decidere cosa fare.

Sembra che la società rossonera sia disposta ad offrire un triennale, ma questo al momento non basta a convincere il centravanti a lasciare Torino, la Juve resta avanti, ma c’è chiaramente da trovare un accordo con Ristic, mentre dal punto di vista del campo, il giocatore ha tutta la stima di Spalletti, che vorrebbe avere Vlahovic anche l’anno prossimo“.