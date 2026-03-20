La Juve sta pensando concretamente ai prossimi acquisti da fare nella sessione di calciomercato. Spinazzola e Bernardo Siva gli obbiettivi.

Occhi puntati sulla prossima stagione in casa Juventus. I dirigenti bianconeri stanno intavolando vari contatti con agenti, club e giocatori, sotto la guida di Luciano Spalletti. Sono in voga i nomi di Bernardo Silva e Spinazzola: entrambi si libereranno a parametro zero in estate.

La situazione su Bernardo Silva

Il sogno più grande per il club di Torino si chiama Bernardo Silva. Il trequartista numero 10 del Portogallo è uno degli obbiettivi principali. Il suo contratto scadrà a giugno, ed ha già attirato l’attenzione di tante importanti società. La Juventus vuole provarci concretamente, ed è pronta ad andare oltre qualche regola interna finanziaria. Comolli e collaboratori hanno contattato l’agente del calciatore. La proposta che la Juventus è pronta ad offrire è uno stipendio da 7/8 milioni annui, con un progetto a lungo termine che lo vedrebbe protagonista. Anche Barcellona, ​​Benfica, Galatasaray e alcune squadre saudite e della MLS lo stanno seguendo. La dirigenza bianconera non può di certo competere con società economicamente più forti, ma ci proverà fino in fondo per il fantasista portoghese. Bernardo Silva non ha fretta di decidere il suo futuro, ed è concentrato per concludere al meglio la sua ultima stagione con il Manchester City. Chissà che non possa arrivare un ultimo titolo con questa maglia.

Il punto su Leonardo Spinazzola

La società juventina vuole riportare l’esterno azzurro in maglia bianconera. Spinazzola ha infatti vestito la maglia della Juventus dal 2010 al 2012 nella formazione primavera, e nel 2018-2019 in prima squadra. Con le giovanili ha vinto il Torneo di Viareggio, con i più grandi uno Scudetto e una Supercoppa italiana. L’ex difensore della Roma è ora in forza al Napoli di Conte, ma il suo contratto è in scadenza. Il suo presidente Aurelio de Laurentis non ha ancora offerto una proposta di rinnovo al suo esterno sinistro. In queste stagioni è stato utile alla squadra partenopea: 65 presenze totali, con 4 gol e 6 assist. È stato uno dei protagonisti dello Scudetto e della vittoria della Supercoppa italiana del Napoli, ma ora inizia a guardarsi intorno. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli.

I giocatori in uscita

La Juventus si sta occupando anche delle uscite che dovrà fare. Il giocatore che lascerebbe spazio proprio a Spinazzola è Kostic, in scadenza di contratto il prossimo 30 giungo. Sulla trequarti si valuta Zhegrova, il quale non ha trovato molto spazio nelle ultime uscite della Juventus e potrebbe finire sul mercato. David e Openda sono certi di un futuro lontano da Torino, con il canadese che è molto apprezzato in Ligue 1. Anche per Milik sembrerebbe essere arrivata al termine la sua avventura in bianconero: si valuta la rescissione di contratto.