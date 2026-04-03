Juventus, si intensifica la pista per Bernardo Silva!

Si entra nel vivo della trattativa che vede Bernardo Silva in maglia bianconera. Il mese di aprile sarà decisivo per il futuro del giocatore.

Difficile sì, ma non impossibile. La Juventus non vuole abbandonare il sogno di vedere Bernardo Silva in bianconero. Il giocatore lascerà al 100% il Manchester City, e sta prendendo in considerazione tutte e possibilità che si stanno presentando. Tra il Barcellona che sembrerebbe in vantaggio e le idee intriganti di MLS e Arabia Saudita, ma anche quella di finire la carriera in Portogallo, la Juventus non molla il giocatore. Si registrano nuovi contatti nei giorni precedenti con l’agente del fantasista.

Serve uno sforzo finanziario

L’arrivo a parametro zero è sicuramente ciò che ha spinto la Juventus nel sognare di portarlo a Torino. Nonostante ciò, il problema maggiore resta sempre l’ingaggio che percepisce il portoghese. L’agente Jorge Mendes, che in settimana si è messo in contatto con la dirigenza bianconera, ha fatto sapere che difficilmente verranno prese in considerazione offerte di stipendio minori ai 8/9 milioni di euro. Infatti, il giocatore percepisce circa 10 milioni di euro al Manchester City. Comolli dovrà fare uno sforzo, andando anche (forse) contro una promessa fatta.

Il rinnovo di Yildiz aveva portato il giocatore turco ad essere l’elemento della rosa juventina con lo stipendio più alto, almeno dalla prossima stagione. Attualmente il primato è di Vlahovic, ma nel rinnovo di contratto la Juventus abbasserà di certo la cifra, quantomeno pareggiando i 7 milioni offerti al numero 10.

Uno stipendio possibile?

Comolli potrebbe anche accettare le condizioni del giocatore. Bernardo Silva sarebbe un giocatore chiave negli schemi di Spalletti. Nei due moduli proposti dall’allenatore, il portoghese troverebbe spazio anche in posizioni diverse. In un 4-2-3-1 potrebbe schierarlo nella posizione di trequartista o esterno, mentre in un 4-3-3 si potrebbe muovere o come mezz’ala di fantasia (insieme ad altri centrocampisti più strutturati) o come ala d’attacco. Tutti ruoli già ricoperti in carriera da Bernardo Silva, che diventerebbe un vero e proprio jolly per il tecnico toscano.

A favore del giocatore vanno anche le statistiche sui suoi infortuni. Pur avendo 31 anni, il giocatore gode di una forma fisica eccellente. L’ultimo infortunio serio, che gli ha tolto la possibilità di giocare appena 2 partite, risale alla stagione 23/24, in cui accusò un problema muscolare. La stagione della Juventus è stata tormentata dagli infortuni, e di certo questi dati tranquillizzano i dirigenti bianconeri.

Le trattative restano aperte. La Vecchia Signora proverà a portare a Torino Bernardo Silva, provando a fare uno sgarbo alle altre pretendici, una su tutte il Barcellona. Il club catalano segue da anni il giocatore, e farà di tutto per aggiudicarselo.