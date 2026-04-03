Mercato Juve, a centrocampo piace Hojberg

Pierre-Emile Hojbjerg è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Dopo il tentativo fallito in inverno, la Juventus potrebbe rifarsi sotto per il centrocampista danese.

In casa Juventus si lavora per pianificare nel migliore dei modi la prossima stagione. Proprio per questo, la dirigenza bianconera è al lavoro su diversi profili internazionali che permetterebbero a mister Spalletti di innalzare il livello della rosa.

In virtù di tutto ciò, un nome che piace molto alla Juve è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. La Vecchia Signora, aveva già sondato il terreno nella sessione invernale di calciomercato, ma il Marsiglia si era opposto alla cessione del centrocampista. I francesi, ora potrebbero invece decidere di ascoltare offerte e il club bianconero potrebbe rifarsi sotto nelle prossime settimane.

Luciano Spalletti avrebbe già dato il suo benestare, il tecnico infatti accoglierebbe volentieri il danese, considerando anche le sue qualità fisiche e tecniche.Tuttavia, sul giocatore si sono mosse anche altre squadre, tra cui l’Inter e la Roma, che avrebbero già chiesto le primi informazioni al club francese.



La Juventus, se vorrà portare Hojberg a Torino, dovrà quindi giocare in anticipo e battere la concorrenza delle squadre rivali.