Mercato Juve, a centrocampo piace Hojberg

In casa Juventus si lavora per pianificare nel migliore dei modi la prossima stagione. Proprio per questo, la dirigenza bianconera è al lavoro su diversi profili internazionali che permetterebbero a mister Spalletti di innalzare il livello della rosa.
In virtù di tutto ciò, un nome che piace molto alla Juve è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. La Vecchia Signora, aveva già sondato il terreno nella sessione invernale di calciomercato, ma il Marsiglia si era opposto alla cessione del centrocampista. I francesi, ora potrebbero invece decidere di ascoltare offerte e il club bianconero potrebbe rifarsi sotto nelle prossime settimane.
Luciano Spalletti avrebbe già dato il suo benestare, il tecnico infatti accoglierebbe volentieri il danese, considerando anche le sue qualità fisiche e tecniche.Tuttavia, sul giocatore si sono mosse anche altre squadre, tra cui l’Inter e la Roma, che avrebbero già chiesto le primi informazioni al club francese.
La Juventus, se vorrà portare Hojberg a Torino, dovrà quindi giocare in anticipo e battere la concorrenza delle squadre rivali.