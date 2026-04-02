Mercato Juve, Moretto su Spalletti: “La società è tranquilla per il rinnovo”

Matteo Moretto, riporta importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro del tecnico toscano sulla panchina della Juventus.

Sono giorni di attesa in tutto l’ambiente bianconero per quanto riguarda il rinnovo di Luciano Spalletti. Come vi avevamo già anticipato, la società e il tecnico avrebbero già trovato l’accordo e mancherebbe soltanto la firma.

Sul punto, è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che in un video postato su YouTube, si è espresso così:

“Non ci sono dubbi sull’accordo tra le parti, con l’allenatore che vuole restare a Torino e la Juventus che ha già deciso di puntare su di lui per la rifondazione, al di là di quello che sarà il piazzamento finale dei bianconeri in campionato.

Non c’è alcun intoppo e la Juventus è tranquilla su questo rinnovo, anche perché ha registrato segnali rassicuranti da parte dell’allenatore, totalmente in sintonia con la società. Non siamo ancora al ‘nero su bianco’, ma si tratta soltanto di pazientare“.