Juventus, David può essere la chiave per il mercato estivo

Il canadese è stato un acquisto sbagliato dalla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma adesso può rivelarsi utile.

Ormai è chiaro: Jonathan David non rientra nei piani di Spalletti per la prossima stagione. L’allenatore juventino ha confermato le sue considerazioni nei confronti dell’ex Lille nella partita contro l’Udinese. Al suo posto, sono scesi in campo Boga e Yildiz, con il turco nella posizione di “falso nueve”. Una scelta che poi ha dato ragione al mister di Certaldo, con la sfida che è stata decisa proprio da un gol di Boga. David è sceso in campo soltanto per pochi minuti, entrando verso il 90′. Una decisione che sa di bocciatura per il canadese. Se il numero 30 juventino ha comunque toccato il campo, il suo compagno di reparto Openda non ha preso parte alla partita. Tutti e 90 i minuti in panchina per il giocatore belga.

I futuri di entrambi gli attaccanti sono scritti: non saranno più dei giocatori della Juventus, seppur con situazioni diverse. Openda dovrà essere obbligatoriamente riscattato, con una cifra di circa 40 milioni. David, invece, è stato acquistato a titolo definitivo, ma la Juventus potrà registrare una plusvalenza importante nelle casse bianconere. Il canadese è arrivato infatti a parametro zero, e gode ancora di alcuni estimatori all’estero.

I numeri con la maglia del Lille non mentono: è un attaccante che sa fare gol, ma in Italia non ha trovato la sua dimensione. David è sotto osservazione da alcuni club della Ligue 1, con il Lione di Fonseca e il Marsiglia che monitorano la situazione. Occhio anche ad alcuni club della Premier League, che non disdegnano il 26enne.

Da un acquisto sbagliato, la Juventus può ricavarne un’opportunità, ma dovrà essere brava a cederlo al miglior offerente.