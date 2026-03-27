Juventus, offerta ufficiale per Kessie? Gli ultimi aggiornamenti

Il centrocampista è passato all’Al-Ahli nell’estate del 2023. Da quando gioca per la squadra di Gedda, le sue prestazioni in Arabia Saudita sono state positive, solide, ma mai da protagonista assoluto. Nella Saudi Pro League 2025/26 ha totalizzato circa 19 presenze con 3 gol e 1 assist, dimostrando capacità di finalizzazione e partecipazione alla manovra offensiva, pur essendo un centrocampista abituato a giocare davanti la difesa. Nelle stagioni precedenti ha registrato stagioni con più gol (fino a 10 reti nel 2023/24), mostrando capacità di inserirsi in area, dote che non gli è mai mancata. Complessivamente nel campionato arabo ha collezionato 72 presenze e 13 gol tra tutte le competizioni, con qualche assist e un ruolo stabilizzato in mezzo al campo. La sua presenza strutturale aiuta sia la fase difensiva che quella di costruzione, come già dimostrato ai tempi del Milan. Il suo rendimento a livello realizzativo può migliorare, ma resta costate. Nelle 5 stagioni in bianconero ha segnato 35 gol complessivi.
Le cifre
Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus ha presentato una prima offerta al suo procuratore. L’agente di Kessie è George Atangana, dell’Ambition Group Sport Management. Nei continui contatti tra la dirigenza bianconera e Atangana, sarebbe emersa la possibilità di un contratto di 2 anni a 5 milioni a stagione per il classe ’96. Il calciatore non vorrebbe scendere sotto quella cifra, visto il ricco stipendio percepito in Arabia. Infatti, l’ivoriano è sotto contratto con l’Al-Ahli per un’altra stagione, e percepisce 14 milioni di euro.
Dal loro canto, la società araba non vorrebbe cedere il proprio giocatore in questa sessione ci calciomercato. Con Kessie sono arrivate una Supercoppa d’Arabia e una Asian Champions League, con il centrocampista che ha ricoperto un ruolo chiave. Per questo, la dirigenza del club verde-bianco, è pronta a confermare lo stipendio di 14 milioni per trattenere il suo giocatore.
Sarà decisiva la volontà di Frank Kessie. Dopo anni lontano dall’Europa, il desiderio di tornare a giocare in un campionato più competitivo è forte. La Serie A è la meta preferita del calciatore, e la Juventus vuole accontentare il giocatore e riportarlo in Serie A, questa volta con la maglia bianconera.