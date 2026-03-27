Juventus, offerta ufficiale per Kessie? Gli ultimi aggiornamenti

Il centrocampista è passato all’Al-Ahli nell’estate del 2023. Da quando gioca per la squadra di Gedda, le sue prestazioni in Arabia Saudita sono state positive, solide, ma mai da protagonista assoluto. Nella Saudi Pro League 2025/26 ha totalizzato circa 19 presenze con 3 gol e 1 assist, dimostrando capacità di finalizzazione e partecipazione alla manovra offensiva, pur essendo un centrocampista abituato a giocare davanti la difesa. Nelle stagioni precedenti ha registrato stagioni con più gol (fino a 10 reti nel 2023/24), mostrando capacità di inserirsi in area, dote che non gli è mai mancata. Complessivamente nel campionato arabo ha collezionato 72 presenze e 13 gol tra tutte le competizioni, con qualche assist e un ruolo stabilizzato in mezzo al campo. La sua presenza strutturale aiuta sia la fase difensiva che quella di costruzione, come già dimostrato ai tempi del Milan. Il suo rendimento a livello realizzativo può migliorare, ma resta costate. Nelle 5 stagioni in bianconero ha segnato 35 gol complessivi.