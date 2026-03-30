Juventus, Tonali sempre più difficile: si aggiunge una big europea

Il sogno di vedere Sandro Tonali in Italia si complica, anche in bianconero. Sul giocatore c'è una big del calcio europeo.

Il nome di Sandro Tonali è tornato con forza al centro delle dinamiche del mercato europeo, attirando l’attenzione di diversi top club e rendendo molto più complesso lo scenario per un suo eventuale ritorno in Italia. Il centrocampista, oggi punto fermo del Newcastle United, rappresenta uno dei profili più completi del panorama calcistico italiano: intensità, visione di gioco, personalità e capacità di guidare il reparto. Qualità che non sono passate inosservate e che hanno acceso un vero e proprio duello internazionale. Il ritorno in Serie A si complica, con Juventus e Napoli che erano interessate al suo acquisto.

Il sogno della Juventus e le difficoltà concrete

Da tempo la Juventus osserva con interesse la crescita del classe 2000, considerandolo il tassello ideale per rifondare un centrocampo capace di tornare competitivo ai massimi livelli. L’idea di riportare Tonali in Serie A ha sempre rappresentato un sogno affascinante per la dirigenza bianconera, convinta che il suo arrivo possa garantire qualità immediata e leadership. Tuttavia, le condizioni economiche richieste dal club inglese rendono l’operazione estremamente complessa senza sacrifici importanti in uscita.

L’irruzione del Bayern Monaco

Negli ultimi giorni, lo scenario è cambiato radicalmente con l’inserimento deciso del Bayern Monaco. I bavaresi sono alla ricerca di un centrocampista totale, in grado di abbinare corsa, tecnica e personalità, e hanno individuato in Tonali il profilo perfetto. Il tecnico Vincent Kompany nutre una stima profonda per il giocatore e lo considera funzionale al proprio sistema, basato su aggressività e rapidità nelle transizioni. L’ex Milan e Brescia andrebbe a prendere il posto di Leon Goretzka, profilo apprezzato dalla Juventus.

La valutazione del Newcastle e il nodo economico

Il Newcastle United non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio gioiello e avrebbe fissato una valutazione vicina ai 100 milioni di euro. Una cifra che oggi appare proibitiva per le casse juventine (ma in generale quelle italiane), mentre il Bayern sembra disposto a spingersi molto in alto pur di anticipare la concorrenza. La disponibilità economica del club tedesco rischia di risultare decisiva nelle prossime settimane.

Prospettive e rimpianti per i tifosi bianconeri

Se il Bayern dovesse accelerare concretamente, per la Juventus resterebbe soltanto il rammarico di un obiettivo sfumato. La società tedesca vuole accontentare il suo allenatore, anche per dare continuità ad un progetto vincente in Europa. Tonali rappresentava il profilo ideale per riportare equilibrio e carisma in mezzo al campo, ma la forza economica dei club stranieri potrebbe allontanarlo definitivamente dall’Italia, spegnendo un sogno che aveva acceso l’immaginazione dei tifosi bianconeri.