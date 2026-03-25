Mercato Juve, Sancho può essere un’opportunità?

Jadon Sancho lascerà il Manchester United la prossima estate. Il centravanti potrebbe essere un’occasione per i bianconeri che già in passato ci avevano provato.

Jadon Sancho, attualmente in prestito all’Aston Villa, con molte probabilità è pronto a cambiare nuovamente squadra. Il suo futuro si deciderà nella prossima estate, quando il calciatore potrà scegliere liberamente con quale club accordarsi.

Difatti, la squadra proprietaria del suo cartellino, il Manchester United, avrebbe già comunicato all’inglese che non eserciterà la clausola di rinnovo presente nel contratto. Sul centravanti inevitabilmente si muoveranno i maggiori top club europei, ma allo stesso tempo potrebbe essere un’occasione anche per diverse società del nostro campionato, compresa la Juventus.

Fabrizio Romano spiega alcuni retroscena

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha rivelato alcuni retroscena di mercato che vedono coinvolto il centravanti inglese. Leggiamo le sue parole:



“Il Manchester United ha già comunicato a Sancho che non attiverà l’opzione presente nell’accordo. Il giocatore diventa un’opportunità a zero, può decidere lui dove andare. Nel 2024 c’è stata la possibilità Juventus, prima dell’approdo al Chelsea, possibilità poi ripetutasi nel 2025 quando sono stati i bianconeri a fare un passo indietro per motivi legati a dubbi su aspetti caratteriali.

Invece è stato Sancho a non aprire alla Roma che aveva fatto valutazioni, mentre il Napoli ci ha pensato a fine maggio 2025. In questo momento la squadra che si è mossa è stato il Borussia Dortmund, dove Jadon ha già militato in due occasioni, ma serve una riduzione dello stipendio”.