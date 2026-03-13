Juventus, ritorno di fuoco per Mateta? Le ultime indiscrezioni

Jean Philippe Mateta è stato il tormentone del mercato invernale della Juventus. Le ultime indiscrezioni vedono una Juve ancora interessata.

La Juventus continua la sua ricerca per il suo prossimo attaccante. I nomi sono tanti, tra rumors e contatti con i dirigenti. Si parla di Kolo-Muani, Lewandowski, e più lontani anche Thuram e Oshimen. Una cosa è certa: la Juventus dovrà acquistare un nuovo centravanti da affiancare a Vlahovic, sempre più vicino al rinnovo.

Un nome che è tornato di moda è quello di Jean Philippe Mateta. Il calciatore francese del Crystal Palace era stato già cercato da Comolli durante la sessione di calciomercato invernale. L’attaccante è stato molto vicino ad arrivare in Serie A, ma non in maglia bianconera. Il Milan ha fatto sul serio per avere il numero 14 del Palace già a gennaio, trovando un accordo con lui e con il club inglese. Il suo arrivo fu bloccato dopo le visite mediche, non superate a causa di un problema al ginocchio. Da gennaio, il calciatore ha sospeso la sua attività agonistica per concentrarsi sul suo completo recupero. Non ha ritenuto necessario un intervento chirurgico, ed infatti ieri sera era a disposizione per la partita di Conference League del Crystal Palace .

Gli scenari per vederlo in Serie A si riaprono. La Juventus continua a vedere in Mateta uno dei centravanti su cui puntare per la prossima stagione. La volontà del giocatore è quella di lasciare l’Inghilterra, ma prima il suo club dovrà trovare un sostituto all’altezza. Qualora dovessero riuscire ad ingaggiare un altro attaccante, le probabilità di vederlo giocare in Italia aumenterebbero. Le sue prestazioni e, soprattutto, la sua condizione fisica, saranno fondamentali per la decisione della Juventus, ma anche il Milan non resterà a guardare.