Mercato Juve, Douglas Luiz potrebbe rimanere all’Aston Villa

Douglas Luiz potrebbe continuare la sua avventura con la maglia dell’Aston Villa. Il centrocampista brasiliano, attualmente in prestito dalla Juventus, non ha mai veramente convinto l’ambiente bianconero, ma adesso sembrerebbe essere rinato sotto la gestione di Unai Emery.
Il club di Birmingham vanta il diritto di riscatto del cartellino del centrocampista, ma potrebbe optare per una soluzione diversa, ovvero trattare con la dirigenza bianconera in un secondo momento. La Juventus, vorrebbe dal canto suo cercare di monetizzare il più possibile, la cifra richiesta per portare al termine la trattativa si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.