Juventus, Nicolò Schira lancia la bomba: tentativo per Rudiger!

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, ha fatto sapere tramite un post su X che la Juventus è interessata a Rudiger dal Real Madrid.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canterebbe Venditti. Questa frase racchiude il rapporto che c’è tra Luciano Spalletti e Toni Rüdiger, ultimo nome uscito per la difesa. La Juventus, come riportato da Nicolò Schira, ha chiesto informazioni per il difensore tedesco, che si libererà a parametro zero in estate.

Spalletti-Rüdiger, un legame sempre acceso

Il difensore del Real Madrid è uno dei giocatori preferiti di Luciano Spalletti. L’attuale mister bianconero ha già allenato Rüdiger agli inizi della sua carriera. I due infatti si sono incrociati nei loro anni alla Roma, nella stagione 2016-2017. Il numero 22 del Real Madrid è molto legato a Spalletti: l’allenatore di Certaldo è stato il primo a dargli fiducia dopo un inizio complicato nella capitale. Nella sua prima stagione alla Roma, Rüdiger veniva spesso criticato dai suo stessi tifosi. Troppi errori, e una maturità che forse in molti si aspettavano, nonostante avesse solo 22 anni. La stagione successiva, la dirigenza esonera Garcia e richiama sulla panchina Luciano Spalletti. Con il tecnico toscano, la percezione del giocatore nato a Berlino cambia totalmente. Da riserva, diventa un totem e titolare fisso della squadra giallorossa, che lo venderà l’estate successiva al Chelsea per 35 milioni più 4 di bonus. In Inghilterra sboccia definitivamente, e si impone come uno dei migliori difensori d’Europa.

Un protagonista nel Real Madrid

Il 2 giungo 2022 si trasferisce al Real Madrid, dopo la scadenza del contratto con i Blues. Con il club madrileño arricchisce il suo palmares. Una Champions, 2 Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, una Coppa Intercontinentale, 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna e 1 Copa del Rey. Tutti questi titoli, Rüdiger li ha conquistati sul campo, da protagonista. Diventa titolare nel Real Madrid quasi per caso, a causa di tanti infortuni nel reparto difensivo spagnolo. Ha compiuto 33 anni lo scorso 3 marzo, ma è ancora performante e solido fisicamente. Nelle recenti sfide in Champions contro il Man City, Haaland è stato annullato dal centrale tedesco, sbattendolo fuori dalla competizione.

Rüdiger è in scadenza di contratto, e quest’estate potrebbe liberarsi a parametro zero. La Juventus sta fiutando l’opportunità di portarlo in bianconero.

La Juventus sogna una difesa Bremer-Rudiger

La scadenza del contratto del centrale diventa un’occasione per tante squadre. Due club di Premier League e uno saudita sono interessati, se il giocatore lascia il Real Madrid alla fine della stagione a parametro zero. La Juventus è determinata a regalare a Spalletti il suo difensore ideale. La coppia difensiva Bremer-Rudiger non avrebbe eguali, almeno sulla carta, in Serie A. La dirigenza sfrutterà anche l’ottimo rapporto con il procuratore del difensore tedesco, Hasan Cetinkaya. Un nome noto a Torino, visto che è lo stesso procuratore che ha portato all’arrivo di Zhegrova in bianconero. La Juve potrebbe offrire un contratto biennale per soddisfare le richieste economiche del giocatore, abituato in questi anni a Madrid a viaggiare su stipendi in doppia cifra. Dopo quasi 10 anni, le strade di Spalletti e Rüdiger potrebbero incrociarsi nuovamente.