Mercato Juve, Kessié profilo che piace per il centrocampo

Matteo Moretto riporta importanti aggiornamenti su quale potrebbe essere il prossimo futuro di Franck Kessié.

Il profilo di Franck Kessié rappresenterebbe l’identikit ideale per il prossimo colpo a centrocampo della Juventus. Il centrocampista ivoriano, garantirebbe esperienza internazionale e duttilità tattica, qualità richieste da Luciano Spalletti per rinforzare la squadra.

Come vi avevamo già anticipato nel mese di gennaio, la società bianconera già da diverso tempo avrebbe allacciato i contatti con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità e i costi dell’operazione. Kessié, attualmente in forza all’Al Ahli, ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e sembrerebbe essere intenzionato a non rinnovare. Proprio per questo, non solo la Juventus ha richiesto alcune informazioni, ma già diversi club europei hanno sondato il terreno.

Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che in un video pubblicato su YouTube, ha così parlato:

Le parole di Matteo Moretto

“L’ivoriano si trova davanti ad una scelta fondamentale della propria carriera: tornare a mettersi in gioco nei migliori campionati europei oppure accontentarsi di uno stipendio economicamente corposo ma un campionato decisamente mediocre?

Su questo fronte anche la Juventus, così come tante altre big europee, è attiva. L’Italia è sicuramente una destinazione gradita dal calciatore: conosce il campionato, ha molti amici e tanti bei ricordi del suo passato al Milan.

L’interesse, in Serie A, non è soltanto della Juventus: nelle ultime settimane l’agente del calciatore ha avuto contatti con altre squadre importanti del nostro campionato.

I nodi da sciogliere più duri saranno quelli economici, poichè il calciatore ormai in Arabia da un po’ di stagioni si è abituato ad un determinato tipo di ingaggio e difficilmente scenderà sotto i 5 milioni netti a stagione. Detto ciò, sarà un nome che infiammerà il mercato estivo e, molto probabilmente, la sua prossima destinazione, potrebbe essere una squadra italiana”.