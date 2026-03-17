Juventus, scambio di lusso con il Marsiglia? Greenwood nel mirino

La Juventus programma il prossimo calciomercato estivo. Tra i nomi nella lista dei desideri, c'è il gioiellino del Marsiglia.

La Juventus di Spalletti è pronta al prossimo calciomercato. I nomi sono tanti, ma negli ultimi giorni è spuntato un nuovo giocatore che il mister vorrebbe nella prossima stagione. L’allenatore di Certaldo ha la necessità di migliorare il reparto offensivo, e la società lavora per accontentarlo. Il rinnovo di Vlahovic è il primo passo, ma ci si augura di trovare un accordo dopo Pasqua. Intanto, si valuta un giocatore “alla Yildiz”.

Si tratta di Mason Greenwood, attualmente al Marsiglia. 25 gol e 8 assist per lui tra Ligue 1 e Coppe. Un talento cristallino che non è sbocciato allo United, causa anche dei problemi extra-campo. Il giocatore era già finito nel mirino della Juventus nel 2024, con Cristiano Giuntoli che ha provato a portarlo a Torino prima del passaggio definito al Marsiglia.

L’OM rischia seriamente di non qualificarsi per la prossima Champions League. In tal caso, il giocatore spingerebbe per lasciare il club francese, e la dirigenza lo lascerebbe andare.

Il 24enne non ha di certo un prezzo semplice da trattare. Il Marsiglia lo valuta 50 milioni, vista anche una percentuale importante che andrà al Manchester United, da cui è stato acquistato. La concorrenza potrebbe però essere inferiore rispetto a suoi altri coetanei.

Un suo ritorno in Inghilterra sarebbe improbabile, viste le problematiche extracalcistiche che lo hanno coinvolto per vari anni. Lo scoppio della guerra in Medio Oriente potrebbe far svalutare le cifre che l’Arabia potrebbe offrirgli.

La Juventus non vuole perdere di vista il calciatore inglese. C’è un giocatore su cui l’OM è pronta a puntare: Edon Zhegrova. In Francia ha espresso il suo calcio migliore, e un ritorno in Ligue 1 potrebbe essere la scelta migliore per il kosovaro. I rapporti tra il Marsiglia e la Juventus sono buoni, lo scambio potrebbe realizzarsi?