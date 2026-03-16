Mercato Juve, la dirigenza valuta il riscatto di Jérémie Boga

L’esperto di calciomercato Nicolo Schira, riporta importanti aggiornamenti legati al futuro di Jérémie Boga con la maglia della Juventus.

Jérémie Boga e la Juventus, molto probabilmente continueranno la loro avventura insieme anche dopo la scadenza del prestito con diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni di euro. Grazie alle sue ottime prestazioni, condite anche da tre reti consecutive nelle ultime tre uscite stagionali, l’esterno ivoriano avrebbe convinto la dirigenza bianconera ad acquistarlo a titolo definitivo dal Nizza nella sessione estiva di calciomercato. Lo ha confermato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X ha scritto:

“Boga ha già trovato l’accordo con la Juve per un contratto fino al 2029, che sta pianificando di esercitare l’opzione di acquisto (a 4,8 milioni di euro) dal Nizza. È previsto un incontro ad aprile tra la Juve e l’agente Meissa N’diaye per discutere e concludere la trattativa”.