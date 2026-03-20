Mercato Juve, testa a testa col Milan per Goretzka

La Juve inizia già a fiutare i primi colpi per il mercato estivo. Uno di questi è Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco

La stagione 2025-2026 deve ancora emettere tutti i suoi verdetti ma, come è normale che sia, in questo momento dell’anno i vari club hanno già iniziato a programmare la prossima. La Juve, così come altri club, sta cercando di fiutare importanti colpi a parametro zero. In pieno stile Marotta.

Il mercato estivo promette una bagarre tra la Signora e il Milan dell’ex bianconero Allegri per un centrocampista top: Leon Goretzka. L’ex Schalke 04 non rinnoverà col Bayern Monaco, ormai è assodato. Chi se lo assicurerà, tuttavia, non dovrà dunque sborsare un euro per il suo cartellino, ma dovrà comunque garantirgli un lauto stipendio.

Attualmente in Germania guadagna 7 milioni netti a stagione e questo vuol dire che comunque Comolli, nel caso in cui dovesse affondare per i colpo, dovrà riconoscergli un contratto che si avvicini quantomeno a quello attuale. Sarebbe, dunque, uno tra i più pagati della rosa.