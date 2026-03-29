News bomba di Romano: “Kolo Muani vuole solo la Juve”

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Randal Kolo Muani, ex giocatore della Juve che gradirebbe tornare a Torino a titolo definitivo. Di seguito le parole dell’insider: “Confermo ciò che raccontavo: il giocatore vuole solo la Juventus.
Kolo Muani sta ricevendo anche altre chiamate: ci sono diversi club interessati, soprattutto extraeuropei che sarebbero pronti a mettere una grande cifra sul piatto. Dopo un’estate travagliata, con il passaggio ai bianconeri saltato in extremis, Comolli ha virato su Openda e ricordiamo tutti di cosa è successo in quel caso.
Il nazionale francese, ovviamente, ha apprezzato l’interessamento della Signora nel mercato di gennaio. Nella scorsa finestra invernale aveva dato apertura totale, poi è stato il Tottenham a fermarlo. Tottenham che poi ha cambiato allenatore e adesso sta cambiando il mondo attorno al Tottenham.
La Juve dovrà fare alcune valutazioni. È importante in questo senso anche il rinnovo di Vlahovic. Una cosa è sicura: Randal Kolo Muani, ad oggi, non fa parte dei piani del Paris Saint-Germain: per adesso aspetta e spera.”