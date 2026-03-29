News bomba di Romano: “Kolo Muani vuole solo la Juve”

L'ex centravanti della Juve, di proprietà del PSG e ora al Tottenham in prestito, vorrebbe tornare in bianconero la prossima stagione

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Randal Kolo Muani, ex giocatore della Juve che gradirebbe tornare a Torino a titolo definitivo. Di seguito le parole dell’insider: “Confermo ciò che raccontavo: il giocatore vuole solo la Juventus.

Kolo Muani sta ricevendo anche altre chiamate: ci sono diversi club interessati, soprattutto extraeuropei che sarebbero pronti a mettere una grande cifra sul piatto. Dopo un’estate travagliata, con il passaggio ai bianconeri saltato in extremis, Comolli ha virato su Openda e ricordiamo tutti di cosa è successo in quel caso.

Il nazionale francese, ovviamente, ha apprezzato l’interessamento della Signora nel mercato di gennaio. Nella scorsa finestra invernale aveva dato apertura totale, poi è stato il Tottenham a fermarlo. Tottenham che poi ha cambiato allenatore e adesso sta cambiando il mondo attorno al Tottenham.

La Juve dovrà fare alcune valutazioni. È importante in questo senso anche il rinnovo di Vlahovic. Una cosa è sicura: Randal Kolo Muani, ad oggi, non fa parte dei piani del Paris Saint-Germain: per adesso aspetta e spera.”