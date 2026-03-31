Juventus, tentativo per Darwin Núñez? Gli agenti alla Continassa

La Juventus si prepara a vivere mesi decisivi per ridisegnare il proprio reparto offensivo. È difficile immaginare che l’attacco della stagione 2026/2027 possa restare identico a quello attuale: tra possibili cessioni, fine prestiti e nuove esigenze tattiche, la dirigenza è chiamata a intervenire in modo mirato e coraggioso.
Il ritorno di un nome già sondato
Tra i profili che tornano a gravitare attorno alla Continassa spicca quello di Darwin Núñez, oggi in forza all’Al Hilal. L’uruguaiano era già stato un’idea concreta la scorsa estate, quando la Juventus cercava un’alternativa credibile mentre il Paris Saint-Germain faceva muro su Randal Kolo Muani.
Nel mese di luglio, i bianconeri avevano sondato più volte la disponibilità del Liverpool a cedere Núñez in prestito. L’attaccante non ha mai pienamente convinto in Inghilterra, con errori grossolani e un feeling mai pienamente sbocciato con i tifosi. Il giocatore aveva mostrato apertura al trasferimento, ma l’offerta superiore ai 50 milioni dell’Al Hilal aveva cambiato gli equilibri, convincendo gli inglesi alla cessione definitiva.
La voglia di tornare in Europa
La parentesi in Arabia Saudita non sembra aver garantito a Núñez la vetrina internazionale e le soddisfazioni tecniche attese. La volontà del calciatore sarebbe ora quella di rientrare in Europa, in un campionato di alto livello, per rilanciarsi nel calcio che conta. Inoltre, da quando Karim Benzema è arrivato all’Al-Ahli a gennaio, l’uruguagio è stato messo fuori rosa.
In questo scenario si inserisce la visita alla Continassa del suo agente, Tommaso Inzaghi, braccio destro di Federico Pastorello, come riportato da Tuttosport. Un incontro che riaccende l’attenzione su una pista mai realmente abbandonata.
Núñez convince per caratteristiche tecniche e fisiche: velocità, profondità, attacco dello spazio e un’età favorevole. Tuttavia, l’operazione potrà diventare concreta solo a condizioni economiche sostenibili, sia per il costo del cartellino sia per l’ingaggio, oggi considerati fuori dai parametri bianconeri.
Núñez all’Allianz Stadium
Questa sera l’uruguaiano sarà all’Allianz Stadium con la sua nazionale per un’amichevole contro l’Algeria. Un’occasione simbolica e concreta per la Juventus di osservarlo da vicino, valutarne forma fisica, atteggiamento e motivazioni. Tra i suoi connazionali, occhi puntati anche su Manuel Ugarte, che in questi giorni è finito nel mirino di Ottolini. Una sfida che potrebbe convincere i dirigenti bianconeri a puntare sui due calciatori sudamericani (come potrebbe anche convincerli a lasciar perdere la trattativa).
Le alternative sul tavolo
La Juventus, però, mantiene un approccio prudente. L’obiettivo principale resta Kolo-Muani, ma sullo sfondo si muovono altre suggestioni: da Robert Lewandowski a Mateo Retegui, fino alla candidatura più recente di Romelu Lukaku.
Più che una trattativa avviata, quella per Núñez resta una pista attentamente monitorata. Ma in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti, il suo nome potrebbe presto tornare da semplice suggestione a opportunità reale.