Juventus, tentativo per Darwin Núñez? Gli agenti alla Continassa

La voglia di tornare in Europa

La parentesi in Arabia Saudita non sembra aver garantito a Núñez la vetrina internazionale e le soddisfazioni tecniche attese. La volontà del calciatore sarebbe ora quella di rientrare in Europa, in un campionato di alto livello, per rilanciarsi nel calcio che conta. Inoltre, da quando Karim Benzema è arrivato all’Al-Ahli a gennaio, l’uruguagio è stato messo fuori rosa.

In questo scenario si inserisce la visita alla Continassa del suo agente, Tommaso Inzaghi, braccio destro di Federico Pastorello, come riportato da Tuttosport. Un incontro che riaccende l’attenzione su una pista mai realmente abbandonata.

Núñez convince per caratteristiche tecniche e fisiche: velocità, profondità, attacco dello spazio e un’età favorevole. Tuttavia, l’operazione potrà diventare concreta solo a condizioni economiche sostenibili, sia per il costo del cartellino sia per l’ingaggio, oggi considerati fuori dai parametri bianconeri.

Núñez all’Allianz Stadium

Questa sera l’uruguaiano sarà all’Allianz Stadium con la sua nazionale per un’amichevole contro l’Algeria. Un’occasione simbolica e concreta per la Juventus di osservarlo da vicino, valutarne forma fisica, atteggiamento e motivazioni. Tra i suoi connazionali, occhi puntati anche su Manuel Ugarte, che in questi giorni è finito nel mirino di Ottolini. Una sfida che potrebbe convincere i dirigenti bianconeri a puntare sui due calciatori sudamericani (come potrebbe anche convincerli a lasciar perdere la trattativa).

Le alternative sul tavolo

La Juventus, però, mantiene un approccio prudente. L’obiettivo principale resta Kolo-Muani, ma sullo sfondo si muovono altre suggestioni: da Robert Lewandowski a Mateo Retegui, fino alla candidatura più recente di Romelu Lukaku.

Più che una trattativa avviata, quella per Núñez resta una pista attentamente monitorata. Ma in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti, il suo nome potrebbe presto tornare da semplice suggestione a opportunità reale.