I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Il portoghese premiato come calciatore del secolo
Mercato Juve - Alfredo Pedullà fa il punto: la lista della spesa di Fabio Paratici è ricca di nomi importanti, ecco 3 gioielli che fanno gola ai bianconeri
Bianconeri in allenamento
Il riassunto del match
Le parole del tecnico portoghese
Le parole del tecnico
Le parole del tecnico bianconero
Le parole del tecnico bianconero
I commenti dei sostenitori bianconeri dopo il match dello Stadium
Pochi minuti al fischio d'inizio
I bianconeri si allenano alla vigilia della supercoppa
Bianconeri al lavoro in vista della supercoppa
Inaugurato il nuovo hotel a tinte bianconere
Non solo Juve, il Gimnasia di Maradona perde il derby contro l’Estudiantes. L’ex Pincha prende in giro il Pibe de oro
Cori razzisti a Verona: ecco la reazione di Mario Balotelli che scaglia il pallone verso la curva avversaria e minaccia di uscire dal campo
L'arrivo della squadra di Sarri
Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato questo video su Instagram. Lo svedese è un asso nel pallone, ma non solo...
Il brasiliano dopo la sorprendente sconfitta del PSG
Le migliori statistiche sul prossimo turno di campionato
Maurizio Sarri sottolinea l'importanza di avere a disposizione un giocatore come Higuain
I commenti del popolo bianconero dopo il successo per 2-1
La Juventus torna ad avere a disposizione Douglas Costa. Con le sue qualità, l’esterno brasiliano può essere un’arma preziosa per il tecnico Maurizio Sarri
Non solo Juve, festa a tema casinò di Las Vegas per il compleanno di Alvaro Morata. Insieme a lui, gli amici e la sua splendida Alice Campello
Non solo Juve, il presidente viola suona l'inno della Fiorentina con una fisarmonica. Lo show è diventato subito virale
Il tecnico del Genoa si appresta ad affrontare la Juventus, già battuta da giocatore. Ricordi che Thiago Motta rievoca con piacere...
Non solo Juve, quante traverse sa colpire uno dei migliori attaccanti del mondo in una decina di secondi? Ecco la sfida di Karim Benzema
Non solo Juve, platinato, rasato a zero, con la cresta: nella sua lunga carriera, Dani Alves ha cambiato diversi look, esprimendo anche con il taglio di capelli la sua personalità istrionica
Le parole dell'allenatore nerazzurro al termine del pareggio contro il Parma a Milano
Il centravanti vuole giocare di più è l'allenatore del PSG ne è consapevole