Juventus, da Kolo-Muani a Zirkzee: chi ci sarà vicino a Vlahovic?

Il calciomercato della Juventus continua a riempirsi di nomi, e il reparto offensivo si sta rendendo protagonista di molti rumor di mercato.

A Torino continuano a circolare voci in merito alla prossima stagione della Juventus. Spalletti e la dirigenza hanno necessità di migliorare il reparto offensivo. Ad oggi, nel prossimo campionato, il solo Vlahovic sembra essere destinato a restare alla Continassa. I suoi compagni di repato Milik, Openda e David con alte probabilità lasceranno la Juventus. Con Milik si sta pensando di rescindere il contratto, mentre Openda verrà prima obbligatoriamente riscattato e poi messo sul mercato. Rimane David, che può rivelarsi una chiave di scambio importante.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si sta pensando ad un clamoroso scambio che vedrebbe protagonisti David e Kolo-Muani. Quest’ultimo rimane uno dei nomi più vicini alla dirigenza bianconera, che già in estate voleva riportarlo a Torino. Uno scambio che converrebbe da entrambe le parti: il PSG si libererebbe di un giocatore fuori dal progetto, e alla Juventus di rinforzare l’attacco.

Il direttore sportivo dei parigini, Luis Campos, ha una profonda stima nei confronti di Jonathan David. Fu proprio Campos a scoprirlo e a portarlo in Ligue 1 con la maglia del Lille. Il dirigente crede ancora nelle potenzialità del canadese, che in Francia era un bomber da 20 gol a stagione.

Occhio però ad un altro nome, quello di Joshua Zirkzee, anche lui già cercato dalla Juventus in estate. Il cartellino del giocatore di aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, anche in prestito con obbligo/diritto di riscatto. Il calciatore è sotto contratto con i Red Devils fino al 2029, dopo esser stato acquistato dal Bologna nel 2023 per 42,5 milioni di euro. Il suo stipendio è di 3,6 milioni netti all’anno.

Il calciomercato si avvicina, resterà da capire chi sarà il compagno d’attacco di Vlahovic la prossima stagione.