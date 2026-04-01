Juventus, rivoluzione sulle fasce. Ottolini lavora su Bernardo Silva…

Il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza è quello di Brooke Norton-Cuffy, oggi al Genoa. Per strapparlo ai liguri serviranno almeno 15 milioni, cifra che riflette la crescita e il potenziale del laterale inglese. La concorrenza non manca, con diversi club di Premier League che hanno già preso informazioni tramite il suo entourage (Rock Nations). Tuttavia, il rapporto costruito nel tempo tra il giocatore e Marco Ottolini – che lo aveva portato in Italia ai tempi del Genoa – potrebbe rappresentare un canale privilegiato. Questa stagione ha consacrato la sua crescita, collezionando 26 presenze, con 2 gol e 1 assist. Norton Cuffy piace per esplosività, gamba e capacità di coprire tutta la fascia, caratteristiche che lo rendono ideale nel sistema di Spalletti.