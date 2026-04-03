Juventus, Calafiori nel mirino: progetto blocco Juve in nazionale

Il nome di Calafiori torna di moda a Torino. La Juventus vuole restituire alla nazionale azzurra il blocco Juve presente per tanti anni.

La mancata qualificazione al Mondiale da parte dell’Italia deve, in qualche modo, responsabilizzare anche alcuni club. In particolar modo le prime della classifica, che dovranno restituire alla nazionale grandi giocatori come in passato. Sotto questo punto di vista, la Juventus si sta muovendo per ricostruire un “blocco Juve” che, per anni, ha fatto la fortuna degli azzurri. L’obbiettivo principale per questo progetto è Riccardo Calafiori, che già in passato è stato accostato alla Juventus, la quale si è dovuta arrendere solo all’offerta dell’Arsenal.

La situazione di Calafiori all’Arsenal

I Gunners sono sempre più vicini alla conquista di una tanto attesa Premier League. La classifica vede la squadra di Arteta a +9 sul Manchester City, che però ha una partita giocata in meno. Nell’ultimo periodo, la maglia da titolare di Calafiori è stata data a qualche altro giocatore. Mosquera e Hincapie l’hanno sostituito nella posizione di centrale, Timber è stato più volte scelto per ricoprire il ruolo di terzino sinistro al suo posto. In questa stagione, la seconda per lui all’Arsenal, ha giocato 22 partite, condite da 1 gol e 2 assist, con anche 5 cartellini gialli. Ha segnato già due gol decisivi in questi due anni a Londra. Il primo la scorsa stagione contro il Manchester City il giorno del suo debutto, in cui ha siglato il 2-2 finale. Il secondo ad agosto del 2025, quando purgò l’altra squadra di Manchester, lo United, decidendo la sfida con il suo gol dell’1-0.

Calafiori alla Juventus?

Non è un caso che la dirigenza bianconera abbia provato a portare l’ex Bologna a Torino già nell’estate del 2024, quando vestiva proprio la maglia degli emiliani. Non riuscì a strapparlo all’Arsenal, che offrì circa 45 milioni di sterline, bonus inclusi. Il Bologna accettò, vista anche la grande percentuale che spettava al Basilea (il 50% della vendita).

La Juventus valuta se investire sul difensore o meno. Molto del calciomercato dipenderà dalla qualificazione in Champions League, che porterebbe un tesoretto molto utile per gli investimenti in programma dei bianconeri. La volontà è quella di aumentare i giocatori italiani in rosa, ma è anche quella di affidare a Spalletti una rosa competitiva. Calafiori sarebbe il giocatore ideale per entrambi gli obbiettivi. In Serie A non c’è solo la Juventus: anche Antonio Conte l’avrebbe chiesto per il suo Napoli, ma occhio anche alla Roma che gradirebbe il ritorno di uno dei suoi migliori prodotti del vivaio.

Al momento per la dirigenza bianconera si tratta solo di un’ipotesi, ma ben presto potrebbe mettersi in contatto con chi di dovere per intavolare una prima trattativa, seppur esplorativa.