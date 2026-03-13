Juventus, Senesi in bianconero e quel retroscena con Mancini

Il difensore del Bournemouth lascerà la Premier League in estate, e la Juventus è alle porte. Ma Roberto Mancini ci aveva già pensato.

Il giocatore argentino del Bournemouth andrà in scadenza di contratto questa estate. La Juventus ha già contattato l’entourage di Senesi, e si candida ad essere la prossima meta del difensore. La Vecchia Signora vuole battere in anticipo la grande concorrenza che c’è per il giocatore, considerato uno dei migliori in Europa. Quattro anni fa era stato premiato come miglior difensore dell’Eredisive, a seguito di una stagione ottima con il suo Feyeenord. Dal 2022 gioca in Inghilterra, e si è dimostrato all’altezza delle aspettative, se pur non a livelli altissimi.

Adesso è pronto per il grande salto. La Juventus vuole sfruttare due fattori: la scadenza di contratto, ma anche il suo passaporto italiano. L’ex CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, aveva provato a convincerlo a giocare per la nazionale azzurra nel 2022. Il calciatore, dopo un paio di ore dalla proposta, aveva fatto sapere di non voler giocare per l’Italia, dichiarando di non sentirsi un giocatore italiano.

Il calciatore rientra nei parametri cercati da Spalletti. Un difensore mancino, di grande struttura fisica (185 centimetri) e che ha perfezionato la sua fase di impostazione dal basso. In Inghilterra lo considerano quasi un regista aggiunto.

Il difensore era già stato contattato dalla Juventus nelle scorse settimane, e sembrerebbe aver accettato il progetto tecnico che gli è stato proposto. Il “sì” definitivo, però, non è ancora arrivato. Come detto la concorrenza è alta, che comprende anche la Roma per quanto riguarda le italiane. La dirigenza bianconera spera che l’aver agito in anticipo giovi a suo favore.