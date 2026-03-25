Juve, il Bologna pensa al riscatto di Joao Mario

Le buone prestazioni di Joao Mario con la maglia del Bologna non sono passate inosservate. La dirigenza rossoblu vorrebbe procedere al riscatto del laterale portoghese.

La dirigenza bianconera è la lavoro anche sul fronte delle cessioni. Sappiamo bene come in estate la Juventus dovrà fare investimenti per poter tornare ad essere competitiva, ma per fare ciò servirà anche fare cassa. Diversi giocatori potrebbero lasciare la Continassa e uno di questi è Joao Mario.

Il terzino portoghese ha lasciato i bianconeri in prestito per trasferirsi al Bologna nella sessione invernale di mercato. Da quando è approdato in maglia rossoblu, il difensore si sta riscoprendo, tornando su i buoni livelli che lo avevano contraddistinto con la maglia del Porto.

Proprio per tale motivo, i felsinei sarebbero intenzionati a procedere con il riscatto del calciatore. La Juve, non considera il laterale un giocatore su cui puntare la prossima stagione e avrebbe già fissato il prezzo. La cifra si aggira vicini ai 10 milioni di euro, un’operazione garantirebbe una buona entrata economica.