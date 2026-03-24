Juventus, Cambiaso calamita per i big club: lo vuole il Barcellona

Andrea Cambiaso continua a essere molto apprezzato all'estero. Dopo le voci sul Manchester City, il Barcellona ha mostrato interesse.

La Juventus ha un gioiellino in casa. Il profilo di Andrea Cambiaso è attenzionato da tanti club, soprattutto all’estero. Nel gennaio del 2025, l’esterno italiano aveva parlato con il Manchester City, ma non ci fu più nulla di fatto. Per quest’estate, si fa sotto il Barcellona di Flick, che cerca un giocatore proprio come Cambiaso

La trattativa con il Manchester City

Lo stesso giocatore, durante il Mondiale del Club in cui aveva sfidato proprio il Man City di Guardiola, aveva detto: “Diciamo che hanno disponibilità economiche quasi illimitate, hanno una proprietà ricchissima e non mi sorprende che abbiano già speso così tanto sul mercato. A gennaio è stato bello anche solo parlare, ma io sono contento di stare qua e di giocare con questa maglia sulle spalle”.

La trattativa tra la Juventus e il club azzurro di Manchester ci fu, ma le richieste erano alte. La dirigenza juventina chiedeva una cifra intorno ai 60 milioni per cedere il calciatore.

La società del City è qatariota: in quella sessione di mercato avevano dominato spendendo oltre 200 milioni. La Juventus non si è fatta problemi a chiedere una cifra alta per il proprio calciatore. La trattativa poi sfumò, anche per la volontà di Cambiaso di rimanere a Torino sotto la guida di Thiago Motta.

L’interesse del Barcellona e di Flick

Con l’arrivo di Spalletti, Cambiaso è ritenuto una colonna portante del futuro della Juventus. Il calciatore e l’allenatore credono nel progetto di crescita della squadra, e vogliono contribuire alle vittore che verranno. Ma le sirene del Barcellona non possono lasciare indifferente Andrea Cambiaso. Dopo l’accostamento al Manchester City, adesso un altro big club europeo è interessato a lui.

Il club spagnolo ha attenzionato un interesse speciale per l’esterno. Negli ultimi mesi ha deciso di avviare un monitoraggio specifico per il calciatore, per valutare le sue prestazioni e per capire se la cifra che richiederà la Juventus sarà adeguata.

Come richiesto al City, la dirigenza bianconera non cederà Cambiaso per meno di 50 milioni. Difficilmente un’offerta più bassa sarà ascoltata, e l’aggiunta di contropartite non aiuterebbe a sbloccare la trattativa.

Quando il Barcellona vuole un giocatore non è mai da sottovalutare: Flick ha chiesto esplicitamente un profilo come quello di Cambiaso, e non vuole cedere. La società blaugrana farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Sarà da capire anche la volontà del classe 2000: non ha mai chiesto la cessione, ma la possibilità di andare in un club già pronto e vincente come il Barcellona potrebbe spingerlo a lasciare Torino.