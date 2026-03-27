Juventus, spunta il nome di Østigård per la difesa

Nuovo nome in casa Juventus. C'è stato un contatto tra la dirigenza bianconera e Leo Østigård, difensore del Genoa.

Alla Continassa si progetta già la prossima stagione. Tra i reparti che vanno rinforzati, c’è sicuramente quello difensivo. Oltre al nome di Senesi, che già da molte settimane orbita intorno a Torino, oggi Tuttosport rivela di un interessamento per Østigård.

Østigård , i primi contatti

La pausa per le nazionali può essere un ottimo momento per intavolare delle prime trattative per il calciomercato estivo. Negli ultimi giorni, c’è stato un contatto esplorativo con gli agenti di Leo Skiri Østigård. C’è anzitutto da capire se c’è un gradimento reciproco, la volontà di lasciare il club d’appartenenza e se ci sono altre pretendenti per il giocatore. Il difensore, infatti, era stato proposto anche all’Inter per la prossima stagione. Il norvegese si sta rendendo protagonista in questo campionato per i tanti gol segnati: già 5, un ottimo numero per un difensore centrale. Per fare un confronto, sono gli stessi che ha segnato Jonathan David, con il canadese che ha giocato anche 4 partite in più.

Il classe 1999 è di proprietà del Genoa, che l’ha acquistato dal Rennes per 2,5 milioni di euro dopo i primi mesi in prestito. Ha già tanta esperienza in Serie A. Prima di passare al Grifone, aveva vestito la maglia del Napoli nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, collezionando 32 presenze e 2 gol totali.

L’apprezzamento di Spalletti

Prima di parlare di un potenziale colpo di mercato, ci sono da valutare vari aspetti. La concorrenza dell’Inter potrebbe aprire un derby di mercato, ma è presto per parlarne. Uno dei problemi che sicuramente non si creerà, è l’apprezzamento dell’allenatore. Se per la Juventus si tratta di un nome nuovo, non lo è per Ottolini e Spalletti. Il direttore sportivo, durante il suo periodo con i liguri, è stato l’autore del suo ritorno in Serie A con la maglia del Genoa. L’allenatore di Certaldo, invece, l’ha avuto in rosa nell’anno dello Scudetto con i partenopei.

Nonostante al Napoli fosse chiuso dalla coppia Rrahmani-Kim, Spalletti non ha mai messo in cattiva luce il ragazzo, anzi. Il tecnico aveva riservato dei complimenti per il centrale, definendolo “Un professionista eccezionale, uno dei più forti nel colpo di testa che ho allenato“.

Quest’ultimo è un fondamentale molto richiesto da Spalletti, e che nella Juventus manca. In più di un’occasione, i giocatori bianconeri si sono dimostrati imperfetti quando si trattava di duelli aerei.

Resterà da capire se il giocatore vorrà ritrovare Spalletti nella sua carriera, o preferirà una nuova esperienza. L’interesse di alcune squadre avrà sicuramente fatto piacere al giocatore e alla dirigenza genovese. Non è da escludere, però, una possibile permanenza di Østigård nel club più antico d’Italia, soprattutto per non diminuire il suo minutaggio.