Mercato Juve, per il dopo Salah il Liverpool pensa a Conceiçao

Il futuro di Conceiçao va monitorato con attenzione. Sulle tracce del portoghese ci sarebbe il Liverpool, in cerca di un sostituto di Salah.

Nelle ultime ore si è parlato di un’interesse da parte del Liverpool per Francisco Conceiçao. Il club inglese, consapevole dell’addio di uno dei suoi pilastri a fine stagione- ovvero Mohamed Salah– sta iniziando a pianificare il futuro e l’esterno portoghese sarebbe finito nella lista dei Reds.

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe privarsi così facilmente del proprio gioiellino, ma è altrettanto vero che nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile questa verrebbe presa in considerazione. La società bianconera ha versato nelle casse del Porto un totale di 39 milioni per assicurarsi il cartellino del giocatore, quindi con molta probabilità servirà un’offerta minima di 45-50 milioni.

Per ora resta soltanto un sondaggio da parte del Liverpool, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe evolvere e si potranno aprire nuovi scenari sul futuro di Francisco Conceiçao. Seguiranno aggiornamenti.