WOMEN| Nazionale, Girelli: "Possiamo vincere le prossime quattro"
Direttamente dalla conferenza stampa, l'ex bomber della Juve Cristiana Girelli ha analizzato il match della Nazionale contro la Serbia
Direttamente dalla conferenza stampa, l'ex bomber della Juve Cristiana Girelli ha analizzato il match della Nazionale contro la Serbia
Gli impegni delle bianconere convocate dalle rispettive Nazionali per le gare in programma questo mese.
La vittoria per 2-1 della Juventus Women contro la Fiorentina ha regalato 3 punti fondamentali per il campionato delle bianconere.
ll commento di mister Canzi al termine del match tra Fiorentina e Juve Women valido per la diciottesima giornata di Serie A Women
Il commento di Cecilia Salvai al termine del match tra Fiorentina e Juve Women valido per la diciottesima giornata di Serie A Women
Massimiliano Canzi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Fiorentina. Le bianconere scenderanno in campo alle ore 12:30.
Nella 18ª giornata di Serie A femminile si affrontano Fiorentina e Juventus. Le bianconere, sono a caccia dei tre punti per mantenere vive le speranze di accedere alla prossima Champions League.
Cristina Girelli parla delle sue prime settimane negli Stati Uniti. L’ex giocatrice della Juventus Women si è detta soddisfatta di questa nuova sfida.
Le parole di Eva Schatzer dopo la vitttoria della Juventus Women contro la Fiorentina. Le bianconere si sono imposte con il risultato di 2-1.
Le dichiarazioni di Massimiliano Canzi dopo che la Juventus Women ha raggiunto la finale di Coppa Italia femminile.
Oggi la Juventus Women si giocherà l'accesso alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Gara di ritorno fissata alle 18:00.
Il tecnico della Fiorentina Women, Pablo Pinones Arce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve
Le bianconere guidate da mister Canzi scenderanno in campo domani per affrontare la Fiorentina. Si parte dal risultato di 2-0 in favore della Juventus.
Le dichiarazioni del direttore della Juventus Women Stefano Braghin.
In vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women, la Lega ha comunicato chi dirigerà la sfida tra Juve e Fiorentina
L’attaccante classe 2007 ha firmato con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028. Per la Santarella si tratta di un riconoscimento importante.
Attraverso un messaggio su X, la Juve ricorda l'esordio della selezione Women all'Allianz Stadium, avvenuto sette anni fa
La Federazione Italia Giuoco Calcio, attraverso una nota ufficiale sul suo sito, ha comunicato data e ora del match Juve-Roma
Le prestazioni della Juventus Women sono in calo, e la società sta prendendo in considerazione i risultati ottenuti dall'allenatore.
Le parole di Massimiliano Canzi al termine del pareggio contro la squadra ligure. La Juventus Women non è andata oltre lo 0-0.
Termine in parità la gara tra Genoa e Juventus Women. Continua così il periodo negativo delle bianconere che ora rischiano anche il terzo posto.
Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha comunicato numeri e statistiche per il match contro il Genoa
Impegno in trasferta per le bianconere guidate da mister Canzi. La Juventus Women affronterà il Genoa nella 17ª giornata di campionato.
Le prime parole in bianconero di Annalise Rasmussen. La giocatrice della Juventus Women ha parlato ai canali ufficiali della società.
Il premio "Cronometro d’oro Serie A femminile" è stato assegnato ad un membro dello staff della squadra femminile della Juventus.
L’analisi del tecnico bianconero dopo la sconfitta contro il Milan. La Juve Women perde così punti importanti per sperare nel primo posto.
La Juventus Women vuole dare continuità ai propri risultati. Dopo la vittoria della sfida d'andata di Coppa Italia, domani ospita il Milan.
Impegno casalingo per la Juventus Women: le bianconere affronteranno il Milan nella sedicesima giornata di campionato.
La squadra femminile della Juventus, nella giornata di oggi, si è aggiudicata la settima edizione della Viareggio Women's cup.
Le dichiarazioni dell’attaccante bianconera al termine del match di Coppa Italia femminile contro la Fiorentina.