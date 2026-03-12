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WOMEN| Fiorentina-Juventus, dove seguire la gara in TV

S. Palminteri

Nella 18ª giornata di Serie A femminile si affrontano Fiorentina e Juventus. Le bianconere, sono a caccia dei tre punti per mantenere vive le speranze di accedere alla prossima Champions League.

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WOMEN| Genoa-Juventus sarà visibile su DAZN

S. Palminteri

Impegno in trasferta per le bianconere guidate da mister Canzi. La Juventus Women affronterà il Genoa nella 17ª giornata di campionato.

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WOMEN| Premio per un membro dello staff

R. Focolari

Il premio "Cronometro d’oro Serie A femminile" è stato assegnato ad un membro dello staff della squadra femminile della Juventus.