Juventus, Lewandowski è più di un sogno: blitz in Polonia

Il nome di Lewandowski è sempre più concreto. Dei collaboratori di Comolli sono andati in missione in Polonia per vedere dal vivo il bomber.

La Juventus è pronta per rinnovare totalmente l’attacco. Il nome di Robert Lewandowski sta diventando sempre più attuale in casa bianconera. Dei contatti con l’entourage del giocatore ci sono stati nel corso di queste settimane. Oggi, però, si aggiunge anche un blitz avvenuto nelle scorse ore. Degli emissari mandati di Comolli non sono passati inosservati durante la partita tra Polonia e Albania. La gara, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, ha visto protagonista proprio Lewandowski (autore di un gol) e la sua Polonia, uscita vincitrice per 2-1.

Il casting per il numero 9 perfetto

Il nome di Lewandowski non è il solo per il futuro attacco della Juventus. Oltre a lui c’è da non sottovalutare la questione Kolo-Muani, forse ancora più vicino ad un passaggio alla Vecchia Signora. La dirigenza sta cercando un giocatore da affiancare a Dusan Vlahovic, di cui si aspetta ancora la firma sul rinnovo di contratto, ma sembrerebbe essere imminente.

Il valore del numero 9 polacco non è in discussione. Da quando Robert Lewandowski è al Barcellona (estate 2022), ha mantenuto un rendimento molto alto: in circa 120-130 partite ha segnato oltre 75 gol e fatto circa 18 assist tra tutte le competizioni, con una media di circa 0,65 gol a partita. È stato spesso protagonista in campionato e Coppe, contribuendo con triplette e gol chiave per la squadra. In questa stagione è a quota 16 gol. In totale, in carriera, tra Borussia Dortmund (103), Bayern Monaco (344) e Barcellona (117) ha segnato un totale di 564 gol. Numeri da capogiro, che lo etichettano come uno dei migliori bomber d’area di rigore degli ultimi decenni.

Valutazioni in corso

D’altro canto, Lewandowski non è più un ragazzino. Ad agosto compirà 38 anni, e la dirigenza sta valutando se può diventare un “colpo alla Modric“, che ha 40 anni è ancora decisivo nel Milan. Il contratto del polacco è in scadenza a luglio, e questo gioca a favore della Juventus. Lo stipendio, però, non è basso. Il calciatore viaggia a stipendi in doppia cifra. L’ingaggio netto di Lewandowski al Barcellona si aggira sui 10 milioni a stagione. All’anno arriva a guadagnare circa 20 milioni di euro. Non a caso è il calciatore più pagato della rosa catalana.

La Juventus e Damien Comolli vogliono avere una visione a 360° sul profilo del bomber polacco. Non è un caso la trasferta fino allo stadio “Pge Narodowy” di Varsavia di ieri sera. L’ambiente in una partita tra nazionali è meno caotico come può essere quello di una partita tra club.

In caso di semaforo verde, la Juventus si iscriverebbe alla corsa per il giocatore. La concorrenza non manca, soprattutto da altri big club europei e in MLS, dove giocare con o contro Messi può essere un privilegio.