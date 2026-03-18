Mercato Juve, in difesa si pensa sempre a Marcos Senesi

La Juventus è al lavoro per programmare la prossima stagione: Il nome in cima alla lista per rinforzare la difesa è quello di Marcos Senesi.

Nonostante ci sia ancora la parte finale di stagione da disputare, la dirigenza bianconera sta già facendo i programmi per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il piano del club sembra essere chiaro: regalare a Spalletti giocatori funzionali e di livello così da poter migliorare il tasso qualitativo della rosa.

Naturalmente molto dipenderà dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso il club bianconero avrebbe maggiori ricavi e molto probabilmente in sede di mercato saranno fatti investimenti più onerosi.



Un nome che circola già da diverso tempo in casa Juve, è quello di Marcos Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del giocatore, ma al momento ci sarebbe ancora distanza sul fronte economico. Nonostante ciò, la dirigenza continuerà a lavorare per raggiungere l’accordo con il difensore e già dalle prossime settimane si potranno avere sviluppi importanti. Seguiranno aggiornamenti.