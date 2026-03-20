Juventus, Retegui nuovo nome per l’attacco! Contatti con Ottolini

Spunta un nuovo nome in casa Juventus. Mateo Retegui è stato contattato dal ds Ottolini, l'obbiettivo è quello di portarlo in bianconero.

Continuano i casting su chi sarà il futuro centravanti della Juventus. Alla lunga lista di nomi, si aggiunge quello di Mateo Retegui. Il calciatore italo-argentino è stato contattato dal ds bianconero Ottolini in questi giorni.

L’ex Atalanta e Genoa si è traferito quest’estate in direzione Arabia, all’Al-Qadisiya, attualmente quarto in Saudi Pro League.

Primi contatti con Ottolini

Il centravanti ha aperto ad un ritorno in Italia. Nello scorso campionato, con la maglia dell’Atalanta, ha dominato la classifica cannonieri con ben 25 reti in 35 presenze. In generale, concluse la stagione con 28 gol totali in 45 partite tra tutte le competizioni giocate.

Il papà del giocatore ha avviato dei primi contatti con alcuni club italiani. Tra questi c’è il Milan, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Juventus. Il direttore sportivo Ottolini conosce il giocatore dai tempi del Genoa, ed è intenzionato a riportarlo in Italia. Il ds potrebbe sfruttare questa sua conoscenza con il padre dell’attaccante per anticipare i tempi. C’è stato solo un contatto esplorativo, ma la volontà di proseguire è nota anche dal giocatore stesso.

Retegui, i numeri con l’Al-Qadisiya

L’ex attaccante del Tigre, alla prima stagione in Saudi Pro League, è al 5° posto nella classifica marcatori con 15 reti: davanti a lui l’ex Brentford Ivan Toney (25), il compagno di squadra Quiñones (24) e l’eterno Cristiano Ronaldo (21). Fuori dal podio per un soffio, al momento, Roger Martinez (20). L’ultimo gol segnato in campionato risale a metà febbraio, nella partita contro l’Al-Qadsiah. Attualmente sono 3-4 partite che non va a segno, circa 2 o 3 settimane senza gonfiare la rete. Un dato che fa riflettere: in un campionato difficile come la Serie A, Retegui ha dimostrato grandi doti balistiche e fame di gol. In un campionato di livello decisamente inferiore come quello arabo, sta trovando qualche difficoltà che in pochi si aspettavano.

Nulla, però, di cui preoccuparsi: con la maglia della dea era arrivato ad un digiuno di massimo 3 partite consecutive, a testimonianza del grande rendimento avuto in Italia sotto la guida di Gasperini.

Le cifre per rivederlo in Italia

Il club arabo non ha intenzione di privarsi di un giocatore così importante e arrivato soltanto nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Retegui è stato acquistato per una cifra record per il club bergamasco. Dalla sua uscita hanno ricavato 67 milioni di euro, mai così tanti per un singolo giocatore. Il bomber della nazionale italiana ha un contratto di quattro anni, a quasi 20 milioni a stagione. Per rivederlo in Serie A, il centravanti dovrà quantomeno dimezzare il suo stipendio. Milan e Juventus non possono permettersi un ingaggio così alto, ma vogliono puntare sulla volontà del giocatore di tornare in Italia.