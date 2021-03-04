Juve News

Serie A Juve 2023-24

Inter-Juve

Duels: Juventus-Inter

redazionejuvenews

Cinque duelli del passato del derby d'Italia

AC Milan v Juventus - Serie A

Duels: Juventus-Milan

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Il club bianconero ha voluto far rivivere alcuni scontri del passato così

Juventus-Fiorentina

Duels: Fiorentina-Juventus

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Alcuni precedenti della sfida ricordati tramite duelli tra giocatori