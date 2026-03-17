Juventus, Pellegrini e il piano di Spalletti: ecco perché lo vuole

Uno dei nomi principali richiesti esplicitamente da Spalletti è quello di Lorenzo Pellegrini, che potrebbe essere molto utile tatticamente.

I dirigenti bianconeri guardano con interesse in casa Roma. Oltre a Celik, l’obbiettivo principale è Lorenzo Pellegrini. A Trigoria l’ex capitano della Roma ha vissuto gioie e dolori negli ultimi anni. Ha perso la titolarità, e di conseguenza la fascia da capitano. In estate si libererà a parametro zero, non rinnovando il suo contratto. Per questo la Juventus è interessata a lui, anche sotto richiesta di Spalletti. L’attuale tecnico bianconero stima il centrocampista romano, e vorrebbe averlo nella sua rosa la prossima stagione.

La Juventus vuole acquistare un giocatore utile a prezzi non folli. Evitare di pagare il cartellino rappresenta un’opportunità per i dirigenti bianconeri. Lo stipendio percepito da Pellegrini alla Roma è di circa 4 milioni di euro, un prezzo abbordabile per i bianconeri. Non ha tanta concorrenza, le squadre disposte a fare un’asta per lui non sono molte. Il centrocampista vuole sentirsi al centro di un progetto e vuole poter vincere trofei. La Juventus, da questo punto di vista, risulterebbe la scelta migliore.

A Torino filtra ottimismo per l’arrivo dell’ex Sassuolo. Spalletti potrebbe ritagliargli un posto da trequartista, ma anche reinventarlo da mediano in un 4-2-3-1. Una soluzione già vista con Koopmeiners. Dei contatti informali tramite intermediari ci sono già stati, ma sarà Spalletti in persona a muoversi per convincere il giocatore a raggiungerlo a Torino.